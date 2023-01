Das neue Jahr hat schon erste Temperaturrekorde zu bieten

Am ersten Tag des Jahres 2023 ist der Höchstwert für einen Neujahrstag in Österreich geknackt worden. Laut Wetterdienst Ubimet wurden in Puchberg am Schneeberg in Niederösterreich am Sonntag 19,7 Grad gemessen.

Die Höchstwerte an einem Neujahrstag in der 256-jährigen Messgeschichte:

19,7 Grad in Puchberg am Schneeberg (2023)

Grad in Puchberg am Schneeberg (2023) 19,5 Grad in Gutenstein/Mariahilfberg (2023)

Grad in Gutenstein/Mariahilfberg (2023) 18,8 Grad in Köflach (2022)

Grad in Köflach (2022) 18,7 Grad in Weitra (2023)

Grad in Weitra (2023) 18,2 Grad in Feldkirch (2023)

Weiters hat es laut Ubimet am 1. Jänner 2023 bei insgesamt zwölf Messstationen in Österreich absolute Temperaturrekorde für den Monat Jänner gegeben. In Oberösterreich waren das in Wolfsegg und in Reichenau im Mühlkreis der Fall.

Die höchsten gemessenen Temperaturen in Oberösterreich

Silvestertag:

18,3 Grad in Aspach

Grad in Aspach 17,5 Grad in Ried/I.

Grad in Ried/I. 16,8 Grad in Vöcklabruck

Grad in Vöcklabruck 16,4 Grad in Ostermiething

Grad in Ostermiething 16,3 Grad in Feldkirchen bei Mattighofen

Neujahrstag:

17,1 Grad in Summerau

Grad in Summerau 16,6 Grad in Wolfsegg

Grad in Wolfsegg 16,4 Grad in Feldkirchen bei Mattighofen

Grad in Feldkirchen bei Mattighofen 15,9 Grad in Vöcklabruck

Grad in Vöcklabruck 15,4 Reichenau im Mühlkreis

So geht's weiter

Noch bleibt es sehr mild. Ab Dienstag wird das Wetter unbeständiger und etwas kühler, lautet die Prognose der mit der Geologischen Bundesanstalt (GBA) zur "GeoSphere Austria" (GSA) fusionierten Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die detaillierte Wettervorschau finden Sie hier:

Silvester bei 18,3 Grad

Ein Rekord ist es zwar nicht. Mit einer Temperatur von 18,3 Grad war die Höchsttemperatur in Aspach (Bezirk Braunau) am Silvestertag aber genauso hoch wie in Berndorf in Niederösterreich, als dort im Vorjahr der Rekordwert gemessen wurde. In Oberösterreich wurden bisher noch nie so hohe Werte zu Silvester gemessen.

Im ganzen Land war es am Tag vor dem Jahreswechsel ungewöhnlich mild. „Eine Südwestströmung hat warme Luft vom Atlantikraum um die Kanaren nach Oberösterreich gebracht“, erklärt Meteorologe Alexander Ohms von der GeoSphere Austria. Mit rund 4 Grad war es zu Mitternacht und damit zum Jahreswechsel zwar ebenfalls relativ mild. „Es hat aber um diese Uhrzeit in der Vergangenheit schon wesentlich höhere Werte gegeben, wenn entsprechender Westwind geweht hat“, sagt Ohms.

