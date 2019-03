Das Mühlviertel tanzt am Ball der Oberösterreicher in Wien

AIGEN-SCHLÄGL/OTTENSHEIM/WIEN. Der wunderschöne Rahmen des Wiener Rathauses ist am 11. Mai Schauplatz des "Balles der Oberösterreicher". Rund 3000 Landsleute werden für diese einzigartige Ballnacht, die von den OÖNachrichten präsentiert wird, erwartet.

Eine Ballnacht im wunderschönen Rahmen des Wiener Rathauses Bild: Weihbold

Gestern lud auch Landeshauptmann Thomas Stelzer zu dem Fest ein: "Wir sind modern, innovativ, international erfolgreich und lebenslustig – und wir verstehen zu feiern."

Dieses Mal ist nicht mehr nur ein einzelner Bezirk Ausrichter des Festes, sondern das ganze Mühlviertel rückt in das Rampenlicht. Das Programm wird vielfältig sein. So werden sich die Landesgartenschau "Bio.Garten.Eden" und das 800 Jahre alte Stift Schlägl auf der Bühne präsentieren. Auch die Ruder-Weltmeisterschaft in Linz-Ottensheim 2019 und der Skiweltcup in Hinterstoder 2020 werden in den Mittelpunkt gerückt.

Heimisches Programm

Ein erlebnisreiches Programm aus Tanz und Musik, Kultur, Sport und Tourismus, Kulinarik und Genuss wird die Gäste erwarten. "Oberösterreich zeigt in Wien vermehrt Präsenz, wir setzen mit dem heurigen Oberösterreicherball daher mit Freuden abermals ein verstärktes Zeichen für unser Bundesland", sagt Stelzer.

Das Detailprogramm wird zwar erst Ende März vorgestellt, einige Höhepunkte wurden aber schon verraten: Die Musikkapellen aus Aigen-Schlägl, Lembach und Neufelden eröffnen den Ball. Im Laufe des Abends sind außerdem die Tanzlmusik Rannariedl, ein Bläserensemble der Musikvereine Neufelden und Lembach, die Jagdhornbläser und ein Jazztrio aus dem Bezirk Rohrbach zu hören.

Genussland Oberösterreich

Als Durststiller werden oberösterreichische "Bierjuwelen" ausgeschenkt und Köstlichkeiten aus dem Genussland Oberösterreich sollen den Hunger der Ball-Gäste stillen. "Dieses Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport wollen wir nutzen, um den Standort Oberösterreich weiter zu stärken", sagt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner. Tourismus, Business Upper Austria und der Bezirk Rohrbach, der 2005 Gastgeber war, sowie zahlreiche weitere Partner sind deshalb wesentlich in die Organisation eingebunden.

Tickets für den Oberösterreicher Ball 2019 am 11. Mai in Wien gibt es in allen Raiffeisenbanken und bei Ö-Ticket. www.oberoesterreicherball.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema