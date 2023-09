Das Martyrium Homosexueller während der NS-Zeit – und danach

Homosexuelle Menschen hatten es in Österreich lange schwer. 1852 ward "Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts" mit schwerem Kerker bestraft. In der Zeit des nationalsozialistischen Terrors wurden homosexuelle Menschen in Konzentrationslager gesteckt. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945, also in Zeiten der Demokratie? "Da wurden sie teilweise wieder eingesperrt und mussten ihre Strafen weiter absitzen", sagt der Gmundner Historiker Gregor Holzinger.