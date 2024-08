Das Leben könnte auf Meteoriten entstanden sein

Laut der bisher unbewiesenen Panspermie-Theorie wurden die chemischen Grundbausteine des Lebens mittels Meteoriten auf die Erde befördert und entstanden nicht etwa in einer Art Ursuppe aus anorganischen Chemikalien, in die der Blitz einschlug. Mittlerweile hat man Aminosäuren – die Bausteine des Lebens – auf Meteoriten gefunden, die auf der Erde einschlugen. In kleinen Hohlräumen waren die Moleküle vor der Reibungshitze beim Atmosphären-Eintritt geschützt.