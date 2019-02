"Das Leben im Ort wird sich verändern"

VORDERSTODER. Emotionale Diskussion über geplante Skiverbindung von Vorderstoder nach Hinterstoder.

Ein voller Saal Freitagabend in der Mehrzweckhalle Vorderstoders Bild: Alexander Schwarzl

Nicht einmal ein Stehplatz war noch zu ergattern. Sie sind alle gekommen: Landwirte, Gastronomen, Touristiker, Politiker, Vorderstoderer und Hinterstoderer. Dicht gedrängt zwischen der gelben Kletterwand und den zurückgeklappten Basketballkörben in der Mehrzweckhalle Vorderstoders warteten sie gespannt auf eine Antwort. Denn sie alle stellten sich Freitagabend dieselbe Frage: "Wie geht es weiter in unserem Stodertal?"

Es ist 20.37 Uhr, als Planer Christof Gunz das offene Geheimnis lüftet: Drei neue Pisten samt Kabinenbahnen sollen entstehen. Eine schwarze zur "Schling" ins Rottal, die das Naturschutzgebiet nur in geringem Ausmaß berühre. Eine rote Piste, die von der Steyrsbergerreith ins Rottal führt. Und eine blaue Piste für Familien, die zur neuen Talstation im Bereich der ehemaligen Hackl-Lifte führen soll. 800 "Etagenparkplätze" und zwei neue Speicherteiche seien angedacht. 2000 Arbeitsplätze wolle man bei den Seilbahnen und benachbarten Branchen damit schaffen, Vorderstoder liege durch den Nordstau auch "günstiger als der Pongau und der Pinzgau", die Schneesicherheit sei dadurch gegeben. Die ersten Bagger sollen im Jahr 2023 anrollen.

"Die Jungen sollen entscheiden"

Applaus und Raunen wechseln sich im Publikum ab. "Die Parkplätze kommen so nicht infrage", sagt Herbert Holter, steht auf und wenige Sekunden später wild gestikulierend beim Plan, der mit einem Beamer an die Leinwand geworfen wird. "Der Skiweg führt außerdem über ein Quellschutzgebiet". Vorderstoders Bürgermeister Gerhard Lindbichler (VP) ist um Beschwichtigung bemüht: "Mir ist klar, dass sich das Leben durch ein Skigebiet in unserem Ort verändern wird. Aber wenn es richtig gemacht wird, und davon bin ich überzeugt, wird das ausschließlich zum Positiven geschehen", sagt er und sieht sich wenige Augenblicke später mit der nächsten Frage konfrontiert: "Warum lässt du die Bürger nicht einfach darüber abstimmen?", fragt Landwirt Robert Hackl. "Es liegt nun in der Verantwortung der Politiker, zu ihren Wahlversprechen zu stehen", sagt Lindbichler. Die Umsetzung dieses Projekts würde die Gemeindefinanzen stärken.

Das zu erwartende Verkehrsaufkommen, die Höhenlage der Pisten und Optionen für Skitourengeher werden diskutiert. Neben kritischen Stimmen gibt es aber auch viel Zuspruch: "Für uns Jungen ist das eine große Chance" , sagt Bernd Schmeißl und wird von Vorderstoders Pensionistenobmann Ernst Eibl unterstützt: "Die jungen Stodertaler sollen entscheiden."

Zwischen „großer Chance“ und „geringer Transparenz“

"Es wäre gut, wenn die Bevölkerung von Vorderstoder über ein derartiges Projekt abstimmen dürfte. Genauso interessant wäre es, zu erfahren, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen werden.“

Robert Hackl, Vorderstoder

"Für uns Jungen ist das eine große Chance. Es kann nicht sein, dass ein Projekt schon vor der Bekanntmachung schlechtgeredet wird. Gemeinsam könnten wir so viel mehr für unsere Region schaffen.“

Bernd Schmeißl, Vorderstoder

"Wir sollten diese Entscheidung den jungen Stodertalern überlassen. Sie sind die Zukunft unserer Pyhrn-Priel-Region und sollten das Recht haben, diese auch aktiv mitzugestalten.“

Ernst Eibl, Obmann Pensionistenverband Vorderstoder

"Es ist nicht in Ordnung, wie hier mit anderen Meinungen umgegangen wird. Jene, die sich kritisch äußern, werden nur belächelt. Es bräuchte für dieses Projekt auch mehr Transparenz.“

Christine Zauner, Gemeinderätin für die Bürgerliste „BERGauf“

"Wenn sich jetzt nichts weiterentwickelt, wird es in Vorderstoder bald zu einem Rückschritt kommen. Ich stehe dieser Verbindung sehr positiv gegenüber, will sie aber nicht um jeden Preis.“

Gerhard Lindbichler, Bürgermeister von Vorderstoder (VP)

