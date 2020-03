Das ganze Land steht jetzt zusammen

Unter dem Titel „Verantwortung für Oberösterreich“ bieten wir außerdem weitere Informationen, auf die es jetzt besonders ankommt: zum Beispiel Sprechstunden, heute mit einer Psychotherapeutin, in weiterer Folge mit Wirtschafts- und Arbeiterkammer, sowie Unterstützung durch Ombudsleute in der Redaktion. Vor allem jedoch werden wir unsere Information breit streuen. Das Verlagshaus hat sich entschlossen, im Sinne der höheren Verantwortung eines Medienhauses die digitale Ausgabe der OÖN bis auf Weiteres gratis für alle Interessenten freizuschalten.

Sie trotzen der Gefahr: "Weil es ohne uns nicht geht"

Lebensmittel-Verkäuferinnen als stille Heldinnen der Coronakrise: Sie sind ein wichtiger Teil der Versorgungskette. Angst vor einer Ansteckung? Sicher. Steffi Leitinger macht gar kein Geheimnis daraus. Wer sich mit der 57-Jährigen unterhält, merkt rasch, wie sehr sie darauf bedacht ist, Sicherheitsabstand zu halten. Am Samstagabend verbreitete sich in der kleinen Gemeinde Gschwandt (Bezirk Gmunden) die Nachricht vom ersten Infektionsfall im Ort. Seither weiß jeder: Das Virus ist angekommen.

Die Bevölkerung ist dankbar

Viele Gschwandtner sind inzwischen von ihren Dienstgebern freigestellt und froh darüber. Auch Steffi Leitinger könnte sich zuhause um ihren Garten kümmern, mehr Zeit mit ihrem Mann und ihrem Sohn verbringen. Aber sie denkt gar nicht daran. Ebenso wenig wie ihre beiden Schwestern Ursula Uhl und Ingrid Wallner, die Geschäftsführerin. Gemeinsam mit fünf Teilzeitkräften halten die drei Schwestern den Laden im Ortszentrum von Gschwandt am Laufen. Und die Bevölkerung ist dankbar dafür wie nie zuvor.

Steffi Leitinger arbeitet seit 27 Jahren im Laden ihrer Familie. Sie denkt nicht daran, sich frei zu nehmen.

Der Familienbetrieb blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die Konzession für den Ladenverkauf geht auf die Zeit von Maria Theresia zurück, ebenso die Genehmigung, auch an Sonntagvormittagen nach dem Gottesdienst das Geschäft zu öffnen. Vor zwei Generationen kauften Bauern hier außer Lebensmitteln auch Bremsenfett für ihre schweren Rösser oder Kälberstricke. Heute fragen junge Mütter nach laktosefreier Milch.

Und jetzt, in der Krise, wollen sie alle auf einmal Klopapier. (Warum, weiß auch Steffi Leitinger nicht.) Knapp wurden in den vergangenen Tagen auch Germ, Kartoffeln, Karotten und Eier. Alles andere liegt an seinem gewohnten Platz. Auch die Eier, die von örtlichen Bauern stammen. Der Handelskonzern Spar beliefert das kleine Geschäft mit schöner Regelmäßigkeit, und den 2690 Gschwandtnern fehlt es in diesen Tagen an nichts. Weil es Menschen gibt wie Steffi Leitinger und ihre Kolleginnen, die riskieren, angesteckt zu werden.

Zumindest versuchen sie, sich zu schützen. Die Frauen tragen Handschuhe, die sie ständig erneuern. Überall im Geschäft und vor allem an der Registrierkasse stehen Desinfektionsmittel. Die Kunden werden ermuntert, mit der Bankomatkarte zu bezahlen. "Die Tasten des Geräts reinigen wir laufend", verspricht Leitinger. "Wer mit Geld zahlen mag, kann das aber selbstverständlich tun."

Sabrina Eder: "Ich bin gerne hier."

"Ich leiste diesen Beitrag gerne"

Auch für Sabrina Eder hat sich durch die Coronakrise in den vergangenen Tagen viel verändert. Eines aber nicht: ihr Einsatzwille. "Wir müssen jetzt die Versorgung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs sicherstellen. Das hat Priorität. Und wenn ich Menschen unterstützen kann, leiste ich diesen Beitrag gerne", sagt die 32-Jährige, die seit knapp fünf Jahren in einer Hofer-Filiale in Linz arbeitet. Der Stresspegel sei hoch, teilweise sei man mit dem Einschlichten nicht mehr hinterhergekommen. Hygiene werde in der Filiale besonders groß geschrieben – genauso wie der Zusammenhalt. "Natürlich mache ich mir in der aktuellen Situation Gedanken", sagt Eder. Sie desinfiziere laufend ihre Hände, achte darauf, dass der Abstand an der Kassa eingehalten werde, und vermeide es, andere Menschen zu berühren. "Unsere Kunden nehmen das auch sehr gut an."

Zur Aktion "Das Land steht zusammen"

Der Ausnahmezustand im Land lässt die Menschen näher zusammenrücken. Sie helfen einander, entwickeln in dieser schwierigen Situation ein noch stärkeres Wir-Gefühl und entwickeln Initiativen, um bestmöglich über die Krise hinwegzukommen. Die OÖNachrichten sind als Leitmedium des Landes Teil dieser Gemeinschaft und bieten ihre Hilfe an. Wir porträtieren Menschen, die Großartiges leisten, wir beginnen heute mit Sprechstunden, die Orientierung geben, und wir haben eine Kollegin und einen Kollegen für Ihre Fragen abgestellt. Bleiben Sie dran, unsere Initiative soll täglich wachsen.

