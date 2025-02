Neues Monitoring-System: Das Land investiert in eine SOKO Wolf

14 Meldungen von Wolfssichtungen gab es in Oberösterreich bereits im heurigen Jahr. Etwa am 20. Jänner, als ein Wachsoldat des Fliegerhorsts Vogler in Hörsching am Abend einen Wolf auf dem Kasernengelände gesehen haben will. An einem Zaun wurden Haarbüschel und Kot gefunden, die nun im Labor untersucht werden. Ein Ergebnis, ob es sich wirklich um einen Wolf gehandelt hat, steht aber noch aus.