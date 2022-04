In der Aula der Mittelschule Bad Goisern geht es seit gestern in der Mittagspause wieder hoch her: Die Schüler liefern sich an mehreren Tischen hitzige Tischtennis-Duelle. Das ist dank des Endes der Maskenpflicht im ganzen Schulgebäude wieder möglich. "Davor haben wir zwar auch darauf geachtet, dass wir die Pausen im Freien verbringen und die Schüler auch über die Klassen hinweg in Kontakt treten können", sagt Martina Rastel, die an der MS2 in Bad Goisern Deutsch unterrichtet. "Es ist aber