Das kühle Wetter hat uns noch ein paar Tage im Griff

Am winterlichsten ist es – abseits der Berge – im Mühlviertel, aber auch rund um Windischgarsten oder Gosau. Am heutigen Mittwoch "zieht sich der Winter langsam wieder zurück, aber wir bleiben in einer recht frischen Strömung", sagt Christian Ortner, Meteorologe der ZAMG Salzburg. Am Vormittag gibt es längere trockene Phasen und auch kurze Sonnenfenster, am Nachmittag dann wieder Regen- und oberhalb von 700 Metern Schneeschauer. "Ein richtiges Aprilwetter mit höchstens 8 bis 9 Grad", sagt Ortner.

Der Donnerstag wird da schon freundlicher mit ein wenig mehr Sonne und weniger Schauer, aber weiterhin gedämpften Temperaturen.

Weitgehend trocken bleibt es am Freitag. Auch wenn dichte Wolken durchziehen, zeigt sich dazwischen auch mal die Sonne bei maximal 10 Grad. Wechselhaft wird auch der Samstag, es ziehen immer wieder dichte Wolkenfelder durch und der eine oder andere Schauer ist über den Tag verteilt möglich.

"Es bewegt sich noch wenig, auch nicht am Sonntag", sagt der Meteorologe. Denn da ziehen vor allem am Nachmittag wieder Regenschauer durch und die Temperaturen gehen nur ein wenig nach oben. Es kommen also weiterhin keine Frühlingsgefühle auf. Ein wenig Besserung prophezeit Ortner dann für Anfang nächster Woche, wenn die Temperaturen ein wenig nach oben gehen. Die situative Winterreifenpflicht endet ja am morgigen Donnerstag, 15. April. Dies bedeutet nicht, dass in keinem Fall mehr Winterreifen verwendet werden müssen, so der ARBÖ. Wenn die Fahrbahn winterlich ist, sind auch Winterreifen zu verwenden. Alternativ könnten zwei Schneeketten auf Sommerreifen montiert werden, so der Autofahrerclub. (mpk)

