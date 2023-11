Das Klimaticket wird digital - aber nicht für Oberösterreich

Ab Montag (27. November) kann das Klimaticket auch digital mitgeführt werden. Über die Apps von Verkehrsbetrieben wie ÖBB, Westbahn oder auch Wiener Linien kann das Klimaticket auf dem Smartphone hinterlegt werden und so die Plastikkarte ersetzen. So weit, so gut. Allerdings: Für aktuell rund 34.300 Menschen im Land ob der Enns gilt das nicht - die Besitzerinnen und Besitzer des Klimatickets Oberösterreich nämlich.