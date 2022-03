Das Kaiserwetter neigt sich dem Ende zu

Über ganz Oberösterreich lachte gestern die Sonne. Wolkenfrei war der Himmel auch über Gmunden, wo bei bestem Kaiserwetter endlich wieder der Liebstattsonntag gefeiert werden durfte. In den vergangenen beiden Jahren war das beliebte Brauchtumsfest Corona zum Opfer gefallen war.

Auch in Linz lockte es die Massen ins Freie. Die Temperaturen erreichten in Oberösterreich 15 bis 20 Grad. Am wärmsten war es gestern in Windischgarsten, wo das Thermometer auf 19,9 Grad kletterte.

Gastgarten-Eröffnung in Braunau im Sonnenschein bei fast 19 Grad Bild: Scharinger

Doch die Schönwetterphase geht zu Ende. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) fängt das Hoch über Mitteleuropa an zu schwächeln, denn es wird von zwei Tiefdruckgebieten – in Osteuropa und im Mittelmeerraum – "in die Zange genommen" und nach Nordeuropa verdrängt, sagt Meteorologin Claudia Riedl. Der heutige Montag wird der vorerst letzte sonnige und milde Tag werden.

Denn schon am Dienstag ziehen dichte Wolkenfelder über Oberösterreich, es bleibt aber noch trocken. Der Mittwoch präsentiert sich dann grau in grau und vereinzelte Regenschauer sind bereits möglich. Am Donnerstag soll das Tief von Nordwesten dann nach wochenlanger Trockenheit Regen bringen.

Bis Samstagabend sollen die Niederschläge andauern. Insgesamt erwarten die Meteorologen von Donnerstag bis Samstag eine Niederschlagsmenge von zehn bis 30 Litern pro Quadratmeter. Im Süden Oberösterreichs wird der Regen stärker, im Mühlviertel schwächer ausfallen. "Der 1. April wird ein trüber und nasser Tag werden", prognostiziert Riedl. Die Schneefallgrenze betrage dann nur noch 600 bis 700 Meter Seehöhe. Auch das kommende Wochenende wird voraussichtlich kühl bleiben, mit Temperaturen im einstelligen Bereich. Am Sonntag und Montag wird es am Morgen frostig sein. "Aber das ist für die Jahreszeit nichts Ungewöhnliches", sagt die Meteorologin.

Endlich Regen. In der Landwirtschaft werden die Niederschläge herbeigesehnt. "Bis auf ein paar Tropfen hat es bei uns seit Anfang Februar nicht mehr geregnet", sagt Obstbauer Franz Allerstorfer aus Feldkirchen an der Donau. Jeder Niederschlag sei nun "Gold wert: Die Felder stauben alle, die Wiesen sind braun", sagt der Landwirt. Die Wasserreserven seien "ziemlich erschöpft". In seiner Gegend heißt es Warten darauf, dass sich die Rückhaltebecken, gespeist durch Regen, wieder füllen. "Das wird zum Bewässern der Felder gebraucht", so Allerstorfer. Nachsatz: "Schauen wir einmal, wie viel es wirklich regnen wird."

März 2022 viel zu trocken

Die Meteorologen vermuten, dass der März 2022 der trockenste seit 60 Jahren werden wird. Im Zeitraum von 1961 bis 2020 fielen im März durchschnittlich 70 Liter pro Quadratmeter, heuer betrug der Niederschlag nur vier Liter, hieß es kürzlich aus der ZAMG.

Die Dürre hat die Waldbrandgefahr in Österreich stark erhöht. Besonders betroffen ist Niederösterreich. So ist das Feuer im Waldgebiet des Truppenübungsplatzes in Allentsteig zwar durch Schießübungen der Artillerie ausgelöst worden. Doch der Wind, der durch das trockene Gehölz und Gestrüpp blies, fachte die Flammen immer wieder an.