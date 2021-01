Das Jahr 2020 war sehr warm, nass und sonnig

Es war eines der zehn sonnigsten Jahre, das zu Ende gegangen ist. In Oberösterreich hat Mattighofen mit 2118 Sonnenstunden die Nase vorn, berichtet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Nur die Monate Mai, Juni und Oktober waren zu trüb. 2020 brachte auch fast durchwegs überdurchschnittlich warme Monate, da war nur der Mai zu kühl. In der Jahresbilanz war es im Tiefland das fünftwärmste Jahr, auf den Bergen war es sogar das wärmste seit 1851. In Oberösterreich war es um durchschnittlich 1,4 Grad wärmer als im Jahr zuvor. In Linz war es mit durchschnittlich 11,2 Grad am wärmsten, am heißesten war es am 28. Juli in Braunau mit 34,9 Grad. Nach sehr trockenen Jahren, vor allem in den Sommermonaten, hat es gerade von Juni bis August überdurchschnittlich viel geregnet. Im Jahresschnitt ergibt das österreichweit um zehn Prozent mehr Niederschlag. In Oberösterreich waren die Regenmengen aber ausgeglichen.

Am kältesten war es im Vorjahr übrigens am 27.12. in Reichenau im Mühlkreis mit -12,1 Grad. Auf den Bergen hatte der Dachstein-Gletscher mit -23,1 Grad am 31. März einen Rekord erzielt.

Winterstimmung im Land

Aktuell erwarten uns in den nächsten Tagen Nebel, Wolken, Sonne und Wind. Aber auch Neuschnee ist in Sicht, der auch im Flachland Winterstimmung verbreiten wird.

Der heutige Samstag bringt zähen Nebel und Hochnebel über dem Flachland. "Außerhalb der Nebelzonen ziehen hohe Wolken durch, die aber zeitweise die Sonne scheinen lassen", sagt Josef Haslhofer von der ZAMG. Dazu gibt es Föhn, der in den Bergen mildere Temperaturen bringt als in den Niederungen. In 1500 Metern gehen sich 2 Grad aus, im Nebel nur 0 bis 3 Grad. Im südlichen Bergland können es föhnige 6 Grad werden. In der Nacht auf Sonntag wird es windig und es kann auch ein wenig regnen. "Das kann in der Nacht und in der Früh zu Glatteis auf den Straßen führen", warnt der Meteorologe. Das Gute am Wind: Er wird die Nebelfelder wegblasen, daher wird sich die Sonne immer wieder zeigen, bei tagsüber 0 bis 4 Grad. Am Montag, Dienstag und Mittwoch gibt es weiterhin viele Wolken und es kann ein paar Flocken schneien. "Zwischendurch lockert es aber auch auf und es zeigt sich die Sonne. Mit 0 bis 3 Grad ist es ein wenig kühler als zuletzt", sagt Haslhofer. Am Donnerstag und Freitag kommt ein wenig Schnee, der angesichts der niedrigen Temperaturen (-3 bis 1 Grad) auch liegen bleiben dürfte. "Eine winterliche Landschaft wird sich somit auch im Flachland ausgehen", sagt der Meteorologe. (mpk)

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.