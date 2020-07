"Das ist ein Witz": St. Wolfgang-Urlauber soll Test verweigert worden sein

Bei der Gesundheitshotline 1450 sei er bereits drei Mal abgewimmelt worden, sagte er der "Kleinen Zeitung" am Samstag. "Ich fühle mich nicht gut und will niemanden anstecken", wird der Mann in einem Online-Bericht zitiert. Er habe kein Fieber, jedoch starke Hals- und Kopfschmerzen sowie Durchfall. Zudem gehöre er zur Risikogruppe.

Bei der Gesundheitshotline habe man dem Grazer gesagt, solange er kein Fieber habe, werde er nicht getestet. "Ich solle eine Kopfwehtablette nehmen. Keine Beratung, keine Angaben wie ich mich verhalten soll, nichts. Das ist ein Witz." Er werde nun zurück nach St. Wolfgang fahren, weil man sich dort freiwillig testen lassen könne, schreibt das Blatt.

Günter Siwetz von der Landessanitätsdirektion Steiermark sagte in einer ersten Reaktion, dass Details zu dem konkreten Fall noch nicht bekannt seien. Eine Verdachtsfallmeldung bzw. Kontaktpersonenmeldung aus Oberösterreich liege zu dieser Person derzeit nicht vor. In St. Wolfgang waren mit Stand Samstagnachmittag 29 Corona-Infektionen bekannt (zum Artikel), bei den meisten Erkrankten handelt es sich um Praktikanten. Den Behörden war vorerst kein Fall eines betroffenen Gastes bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.