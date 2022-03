Das ist der Sommerflugplan ab Linz

Wer sehnt sich nicht nach warmen Temperaturen, traumhaften Stränden und karibischen Buchten? Der Ausblick auf den Sommerflugplan ab Linz verspricht viel Sonne, Erholung, Sightseeing und Badespaß. Aufgrund der hohen Nachfrage hat der Linz Airport mit diversen Reiseveranstaltern und Airlines ein umfangreiches Charterprogramm für den heurigen Sommer zusammengestellt.

Das sind die Sonnenziele und Sightseeing-Touren ab dem Linz Airport im Angebot:

Griechenland zählt, wie auch die Jahre zuvor, zu den beliebtesten Reisezielen in diesem Sommer. Dementsprechend wurde das Flugprogramm auf insgesamt 8 griechische Inseln (Kalymnos, Karpathos, Korfu, Kos, Kreta/Heraklion, Rhodos und Zakynthos) ausgeweitet. Dabei stehen die beiden Inseln Kreta/Heraklion und Rhodos jeweils 5x wöchentlich auf dem Programm.

Ägypten gilt auch in der Sommersaison als äußerst beliebtes Urlaubsziel und wird 3x wöchentlich (Do, Fr und So) angeflogen.

Spanien steht wieder mit der bewährten Mallorca-Verbindung ab Mitte April 2x wöchentlich auf dem Programm.

Das klassische Charterziel Türkei mit Antalya darf natürlich auch nicht fehlen und wird ab Mitte Mai wöchentlich (Mi, Sa) angeboten.

Der diesjährige Urlaubsflugplan beinhaltet auch das beliebte Reiseziel Bulgarien. Ab Anfang Juni wird die Stadt Burgas 2x wöchentlich (Mi, Sa) angeflogen.

Kroatien steht auch dieses Jahr wieder hoch im Kurs. Gruber Reisen entführt alle Badehungrigen von Mitte Mai bis Anfang Oktober auf die traumhafte Insel Brac.

Eine spannende Sightseeing-Tour nach Italien (Mitte Mai / Do - So) bieten die beiden Reiseveranstalter Schöner Reisen mit Wiesinger oder Ruefa Reisen an.

Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet außerdem von 26.05. - 29.05.2022 eine Reise nach Frankreich auf die wunderschöne Insel Korsika.

Eine Erkundung der atemberaubenden Naturlandschaft Portugals (Insel Madeira) von 02.05. - 09.05.2022 organisieren die Reiseveranstalter Eurotours und Sabtours.

Die Reisewelt bietet Anfang August eine Flusskreuzfahrt zum Schwarzen Meer in Rumänien.

Auch für die Herbstferien wurde bereits für alle Reisehungrigen ein Programm erstellt. Die Insel Zypern wird von 25. / 26.10. - 01.11.2022 2x wöchentlich angeflogen.

Nähere Infos zum Sommerflugplan finden Sie direkt auf der Website des Linz Airport unter www.linz-airport.com.