Das ist der kühlste Frühling seit 25 Jahren

Ähnlich kühl wie 2021 war der Frühling zuletzt 1996, wie eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt.

"Wir erleben derzeit den kühlsten Frühling seit zumindest 25 Jahren, möglicherweise sogar seit 34 Jahren", sagt Alexander Orlik von der ZAMG. "Je nachdem, wie sich die Temperatur bis Ende Mai entwickelt."

Ein Frühling wie damals

In Österreich wird das Wetter seit 255 Jahren aufgezeichnet. Die letzten Jahre zeigen einen deutlichen Trend: Von den zehn wärmsten Frühlingen waren acht in den 2000er Jahren.

Vor den 1990er-Jahren wäre eine Frühlingstemperatur wie heuer übrigens noch relativ normal gewesen. Denn im Zuge der Klimaerwärmung ist der Frühling in den letzten Jahrzehnten um knapp zwei Grad wärmer geworden. So liegt die Jahreszeit 2021 ziemlich genau im Bereich eines durchschnittlichen Frühlings der Klimaperiode 1961 bis 1990.

Der Grund für den kühlen Frühling 2021 lag darin, dass nur sehr wenig warme Luft aus dem Süden zu uns nach Mitteleuropa strömte. Stattdessen kam kühle Luft vom Atlantik nach Österreich. Auch in den kommenden Tagen ist keine Entspannung der Wetterlage in Sicht, es bleibt regnerisch und bewölkt. "Mittwoch und Donnerstag schaffen es die Temperaturen nicht über die 15-Grad-Marke hinaus", sagt Orlik. "Es bleibt dicht bewölkt, und immer wieder kommt es über den Tag verteilt zu heftigen Regenschauern." Erst der Freitag wird etwas freundlicher, ehe die Temperaturen am Wochenende wieder nach unten wandern. Starker Wind kann die Wolkendecke allerdings etwas auflockern.