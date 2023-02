Das Innenleben alter Computer erforschen

Die Umstellung sei zunächst nicht einfach gewesen, sagt Lukas Heindler. Nach dem Gymnasium entschied er sich für das Studium der Elektronik und Informationstechnik – ohne wirklich zu wissen, was auf ihn zukommt. Diese Entscheidung hat er aber nicht bereut: "Mich hat immer schon interessiert, was in Computern drin steckt", sagt der 24-Jährige. Am Institut für Elektrische Messtechnik an der Johannes Kepler Universität in Linz konnte er zwei Jahre lang an Forschungsprojekten mitarbeiten.

Neben dem Bachelorstudium absolvierte er noch die Ausbildung zum Milizoffizier beim Bundesheer – ein Spagat, den er gut hinbekommen hat, sagt er. Zu Hause in Neumarkt im Mühlkreis geht Heindler in der Werkstatt seiner Leidenschaft nach: Er sammelt und repariert alte Apple-Computer, zum Beispiel aus den 1980er oder 1990er Jahren.

Zum Ausgleich betreibt der Student auch Sport: Als besondere Herausforderung macht er Übungen im Handstand. Der 24-Jährige würde nach dem Masterstudium der Elektronik und Informationstechnik auch gerne noch ein Doktorat anhängen.

