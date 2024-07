Admonterhaus: Das höchste Haus der Haller Mauern

Das Admonterhaus thront seit 1895 am Grabnertörl

Admonterhaus auf 1725 m Alpenvereinshütte der Sektion Admont Bewirtschaftet von Mitte Mai bis Anfang November, im Winter fallweise Gipfelziele: Admonter Warte, Grabnerstein, Mittagskogel, Natternriegel, Hexenturm Unbedingt probieren: nepalesische Teigtaschen Weitere Hütten in und um Oberösterreich im Portrait auf nachrichten.at/huetten Amigo hat es sich auf der Terrasse gemütlich gemacht. Die dunklen Augen verträumt in die Ferne gerichtet, liegt er bedächtig kauend in der Morgensonne.