Das Hin und Her des Wetters macht den Bienen zu schaffen. Eineinhalb frühlingshafte Wochen haben die Königinnen zum eifrigen Brüten animiert. Der Nachwuchs ist da, die Völker sind auf 15.000 Individuen gewachsen. Die jungen Bienen müssen gut gefüttert werden. Doch in den wiederkehrenden Kältephasen können die Arbeiterinnen kein Futter eintragen: "Weil sie nur an sonnigen Tagen und bei Temperaturen über 10,5 Grad ausfliegen", sagt Oberösterreichs Imker-Präsident Johann Gaisberger.