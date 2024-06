Das Haus am Traunsee und der schwere Betrug: Auftakt zu langen Prozesstagen

Einfach wird es nicht – weder für die Staatsanwaltschaft, die sechs Angeklagten einen schweren Betrug rund um ein komplexes Immobiliengeschäft nachweisen muss, noch für jene, die von ihrer Unschuld überzeugt sind. Zehn Stunden sind am heutigen Mittwoch für den Prozess am Welser Landesgericht anberaumt, zehn weitere morgen. Am 27. Juni soll die Verhandlung in derselben Länge fortgesetzt werden. Ob es bei diesen drei Terminen bleibt, ist allerdings fraglich.