Bergwandern, Mountainbiken, Klettern, Schneeschuhwandern, Variantenskifahren, Paragleiten und so weiter: Was gibt es Schöneres an einem Tag im Gebirge? Nur die Gämsen sehen das etwas anders. Ein Warnpfiff, und das Rudel sucht sein Heil in waghalsiger Flucht. Jetzt schlägt Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner Alarm. Denn immer mehr Freizeitsportler frequentieren unsere Berge. Für das Gamswild wird der Stress dadurch immer größer. Mit dramatischen Folgen.