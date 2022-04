Das große Fragezeichen hinter der Digitalen Bildung

150.000 Tablets hätten im Wintersemester an Schüler der fünften und sechsten Schulstufe ausgeliefert werden sollen. Erst drei Viertel davon sind angekommen. Funktionsmängel und Leistungsprobleme haben die 250 Millionen Euro schwere Bestellung des Bildungsministeriums in die Warteschlange versetzt. Rund 400 Euro kostet ein Tablet, 300 Euro davon kommen aus Steuergeldern, 100 bezahlen die Eltern der Schüler. "Als betroffener Schulleiter bedauere ich, dass wir weiter auf die Geräte warten müssen. Die Alternative wäre aber gewesen, dass ich 200 Eltern zu erklären hätte, dass sie für mangelhafte Geräte 100 Euro Selbstbehalt zahlen müssen. Die Eltern können das auch nachvollziehen", sagt Georg König, Vorsitzender der Schulleiter der AHS Oberösterreich.

"Lehrplan zu ambitioniert"

Der Direktor des Wirtschaftskundlichen Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium der Franziskanerinnen in Wels (WG/ORG) sieht ein anderes Problemfeld auf den pädagogischen Bildschirmen aufpoppen: das Schulfach "Digitale Grundbildung". Als Schulleiter soll er die Umsetzung des Lehrplans, der seit rund einer Woche in Begutachtung ist, im Herbst beaufsichtigen.

"Die entsprechenden Schulungen beginnen erst im Herbst. Es wird vermutlich vielen so gehen wie mir, dass wir unseren Lehrkräften nicht erklären können, wie man den Kindern diese Kompetenzen vermitteln soll", sagt König.

Die "Digitale Bildung" sei eine langjährige Forderung der Schulleiter gewesen. "Wir planen sie auch in die Lehrfächerverteilung des nächsten Schuljahres ein, auch wenn die rechtliche Grundlage dafür noch fehlt", sagt König. Der Lehrplan für Digitale Bildung erscheine ihm nach einer ersten Durchsicht etwas zu ambitioniert. "Mir fehlen beim Lehrplan für die erste Klasse grundlegende Dinge wie das Zehn-Finger-System. Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass man mit diesen Geräten arbeiten kann. Und ich denke nicht, dass dieses Können in der Volksschule erlernt wird", sagt König.

"Schulleiter endlich einbinden"

König fordert zudem, Schulleiter in Zukunft "konsequent einzubinden". Sowohl bei Erlässen als auch bei Verordnungen des Bildungsministeriums. "Es wäre gut, als Partner gesehen zu werden, nicht als ausführendes Organ", sagt er. Auch die Bildungsdirektionen seien mittlerweile zu "Postleitstellen" geworden. Beide Vertretungen der Schulleiter in Oberösterreich hätten Bildungsminister Martin Polaschek (VP) um einen Gesprächstermin gebeten, aber keinen erhalten. "Er muss auch nicht. Aber es gibt in Österreich wohl keine Firma, die konsequent auf die Erfahrung der Führungskräfte der ersten Ebene verzichtet", sagt König. (geg)