Regen in Oberösterreich: "Am Dienstag haben wir es geschafft"

Im Zentralraum und weiter südlich seien bis zu 50 Liter möglich. Das ist zwar nur halb so viel wie die Regenmenge, die etwa am Samstag in Unterach am Attersee verzeichnet wurde. "Das Gröbste ist vorbei", sagt Meteorologin Claudia Riedl. Dennoch sei der zusätzliche Regen am Montag sehr ungünstig für die gesättigten Böden.

Mehr zum Thema Oberösterreich Hochwasser in OÖ: Mehr als 4000 Feuerwehrleute am Sonntag im Einsatz LINZ. Oberösterreichs Feuerwehren stehen weiterhin landesweit im Unwetter-Einsatz. Hochwasser in OÖ: Mehr als 4000 Feuerwehrleute am Sonntag im Einsatz

Hinzu kommt, dass die Schneefallgrenze weiter ansteigt: Bis 1500 Meter Höhe dürfte der Neuschnee weitgehend verschwunden sein. Oberhalb von gut 2000 Metern soll es heute regnen. Gestern lagen bei der Wetterstation am Krippenstein, die auf 1963 Metern Höhe liegt, noch 90 Zentimeter Neuschnee. Das "Worst-Case"-Szenario wäre, dass der Schnee zu schnell schmilzt. "Momentan sieht es nicht danach aus", so die gestrige Einschätzung der Meteorologin.

"Am Dienstag haben wir es geschafft"

Die weitere Prognose stimmt zuversichtlich: Heute Abend soll der Niederschlag allmählich abklingen. "Am Dienstag haben wir es geschafft", sagt Riedl. Dann lichtet sich der Himmel. Mit der Sonne steigen die Temperaturen langsam an. Am Mittwoch soll die 20-Grad-Marke erreicht werden. Auch die restliche Woche soll freundlich verlaufen: "Es sieht nach ziemlich sonnigen und weitgehend trockenen Tagen aus."

Einzig im Bergland und im Mühlviertel sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. "Das Tief wird noch südwestlich von Oberösterreich herumgeistern, daher kommen wir nicht in den reinen Hochdruckeinfluss."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.