Das globale Dorf: St. Georgen und die Grenze der Hilfsbereitschaft

Die Welt ist ein Dorf: Für das kleine St. Georgen im Attergau galt dieses Sprüchlein im vergangenen Jahr besonders. Mit der Erstaufnahmestelle Thalham steht seit vier Jahrzehnten eine der wichtigsten Unterkünfte des Bundes für Asylwerber in der Gemeinde: Gemessen an der Bevölkerungszahl werden nirgendwo in Oberösterreich mehr Geflüchtete betreut.