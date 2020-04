"Das Gesetz kann nicht alle Lebensbereiche regeln"

Der Entwurf zum neuen Raumordnungsgesetz stoppe weder den Flächenfraß, noch gehe er auf gesellschaftliche Umbrüche ein: Mit derartiger Kritik ließ gestern Gernot Stöglehner, Professor an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien, in den OÖN aufhorchen. Stögmüller, der auch Leiter des Instituts für Raum- und Umweltplanung sowie Bodenordnung an der Boku ist, forderte die Landesregierung daher auf, den Gesetzesentwurf "massiv" zu überarbeiten.

Ihm sei bewusst, dass der Entwurf nicht auf allseitige Zustimmung stoße, sagte gestern der für Raumordnung zuständige Landesrat Markus Achleitner (VP): "Klarerweise gibt es beispielsweise durch die ,Boku-Brille’ eine kritische Sichtweise zu unserer Novelle, ebenso wie es auch andere fokussierte Stellungnahmen aus jeweils ganz unterschiedlichen Interessenslagen gibt."

Es liege in der Folge "an der Politik, hier einen Interessensausgleich vornehmen. Dazu werden im Rahmen des Gesetzwerdungsprozesses alle Vorschläge diskutiert", ließ Achleitner in einer Stellungnahme wissen. Da jedoch diese Woche die Begutachtungsfrist für die Novelle endet und Achleitner (VP) die Novelle im Herbst durch den Landtag bringen möchte, drängt die Zeit.

Stögmüller sieht in dem Entwurf auch positive Ansätze, aber keine umfassende Strategie. Neben dem baulichen Wildwuchs auf dem Land müsse der Zersiedelung des Landes und dem Sterben der Orts- und Stadtzentren ein Riegel vorgeschoben werden. Es dürften nicht nur Neubauten vorangetrieben werden, auch die leerstehenden Firmengebäude müssten genützt werden.

Nicht alles werde im Gesetz geregelt, sondern "die Umsetzung in einer Raumordnungsstrategie des Landes festgelegt, die parallel zum Gesetz erarbeitet" werde. In dieser Raumordnungsstrategie des Landes "wird dann auf der Basis des Gesetzes konkret festgelegt, wie die erforderlichen Veränderungen, zum Beispiel im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien, der Mobilität, der Digitalisierung und des Klimaschutzes umgesetzt werden", sagte Achleitner. Das Raumordnungsgesetz könne "nicht allumfassend alle Lebensbereiche regeln". Stattdessen müsse es "vielmehr realistische Ansprüche an die betroffenen und für örtliche Raumordnung zuständigen Gemeinden formulieren, die auch erfüllbar sind".

Während Stöglehner eine verpflichtende Regionalplanung in Oberösterreich forcieren wolle, sagte Achleitner weiter, "setzen wir hingegen auf interkommunale und regionale Zusammenarbeit auf Augenhöhe".

Kritik zum Entwurf kam auch von der Raumordnungssprecherin der Grünen, LAbg. Uli Böker. Neben einem "Verbauungsstopp für gutes Agrarland" werde in dem Gesetzesentwurf vor allem auch der Klimaschutz "sträflich vernachlässigt".

