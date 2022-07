Wer morgens in Hallstatt den Massentourismus sucht, wird lange nicht fündig. Nur wenige Einheimische sind auf der Seepromenade anzutreffen, selbst der Marktplatz ist nahezu menschenleer. Eine trügerische Idylle, denn schon in ein paar Stunden werden hier zahlreiche Urlauber aus aller Welt eintrudeln, um den historischen Ortskern zu bestaunen. Mit dem Ansturm, den Hallstatt in den Jahren vor Corona erlebte, ist der diesjährige Sommer aber nicht vergleichbar.