Das Fundament als Wärmespeicher

Er ist einer der begehrtesten Umweltpreise der Welt. Gestern wurden beim Energy Globe Austria in sechs Kategorien aus rund 300 Einreichungen die besten Umweltprojekte der Republik prämiert.

In der Kategorie Erde ging der Preis nach Oberösterreich. Die my-PV GmbH gewann mit ihrem Projekt "Bauteilaktivierung mit Photovoltaik". Hinter diesem etwas sperrigen Namen steckt eine Erfindung, die Fundamentplatten in Wärmespeicher für überschüssige Energie aus PV-Anlagen verwandelt. Die Besonderheit: Erstmals erfolgt dies über Kabel statt Rohre. Während bisher Wasser oder Luft als Energieträger zum Erwärmen des Betonkerns eingesetzt wurden, erfolgt dies nun per Elektroheizdrähte, die in das Fundament eingegossen werden. Das weltweit einzigartige solarelektrische Betriebsgebäude spart laut den Angaben des Herstellers bis zu 67 Prozent Betriebskosten.

In der Kategorie Feuer gab es erstmals zwei Sieger. Die steirische Ennstal Milch KG wurde für eine Hochtemperatur-Wärmepumpe ausgezeichnet, die niederösterreichische Firma E.C.E.X.A. gewann mit einer Erfindung, die Abwärme von elektronischen Geräten für die Beheizung nutzbar macht.

Für das Hochwassersimulationsprogramm Visdom wurde in der Kategorie Wasser die Wiener Firma VRVis prämiert.

In der Kategorie Luft ging der Preis für die vollständige Umsetzung einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette für den Firmenfuhrpark nach Tirol an die MPreis GmbH. Über den Preis für die Nachhaltige Gemeinde durfte sich Wald im Pinzgau für sein umweltfreundliches Kristallbad freuen.

In der Kategorie Jugend wurde die Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Tirol für ihr Konzept für ein nachhaltiges Dorf der Zukunft ausgezeichnet.

Mehr Informationen finden Sie auf energyglobe.at