Von Hennen umringt, erzählt Wolfgang Gumpelmeier, warum er gerne bei "Schule am Bauernhof" mitmacht: "Ich glaube, dass viele Kinder diese Nähe zur Natur nicht mehr oft erleben, dabei wäre das sehr wichtig für die Entwicklung. Außerdem lernen sie die Lebensmittel kennen, die sie jeden Tag essen, und bekommen einen Einblick in die Herstellung und den Anbau", sagt der Bio-Landwirt bei einem Pressegespräch auf seinem Hof in Pasching.