Am 10. März die erste Corona-Bemerkung in meinen Aufzeichnungen. "Die Dinge überstürzen sich." "Der große Störfall", ist der dazugehörige OÖN-Leitartikel übertitelt. Zehn Tage später sitzen wir abgeschottet zu Hause, einsame Wochen vor uns, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, alle gleich isoliert. Gefasstheit überall. "Wenn sich das Leben zwei Ebenen darunter einpendelt, ist es auch gut", schreibe ich in mein Notizbuch. Schon damals erkennen wir, worauf es ankommt, es gilt heute mehr denn je.