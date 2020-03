Das erwartet die Besucherinnen beim zweiten OÖN-Frauentag

Zum zweiten Mal findet – anlässlich des internationalen Frauentages – auch bei den OÖN der Frauentag statt. Den ganzen Freitag sind in den Promenaden Galerien in Linz interessante Frauen am Wort. Sie informieren, beantworten Fragen, erzählen aus ihrem Alltag und bringen ihre Sicht aufs Leben auf die Bühne. Die Gäste erwartet ein Themenmix aus Karriere und Geld, Gesundheit, Mode, Politik und Sicherheit. In den Workshops kann man Gehaltverhandeln und Selbstverteidigung lernen.

Frei nach dem Motto „Wir lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen“ zeigen die Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer, wie man Butter shakt. Dazu gibt’s Brot aus der Naturbackstube Honeder. Der Familienbetrieb aus Weitersfelden mit 21 Filialen ist erstmals Partner beim Frauentag.

Bestsellerautorin Hera Lind startet um 10 Uhr mit ihrem Vortrag „Zwischen Superweib und Schleuderprogramm“ - zu sehen auch im Livestream auf nachrichten.at. Sie hat selbst erfahren, wie schnell sich im Leben alles ändern kann. „Ich bin von meinem Sockel zwar hart heruntergefallen. Ich bin dadurch aber aufnahmefähig geworden für das Schicksal anderer“, sagt die Salzburgerin, die jetzt Tatsachenromane schreibt.

Heimat bist du großer Töchter!

Die Töchter in der Bundeshymne zu verankern, war Maria Rauch-Kallats letzte, sehr umstrittene Amtshandlung als Frauenministerin. Beim OÖN-Frauentag berichtet sie über ihre Beweggründe und lässt uns an ihren Erfahrungen teilhaben. Über ihre Wege zum beruflichen Erfolg reden auch die Managerinnen der Karriere-Talkrunde. Dabei kann man sich den einen oder anderen Tipp holen.

Ein wichtiges weibliches Thema ist die Gesundheit im weitesten Sinn. In mehreren Gesprächsrunden geht es um den Einfluss der Hormone, um ein gesundes Körperbild und wie man sich gegen Gewalt wehren kann. Auch die Gesundheits-Talkrunde über die Macht der Hormone können Sie ab 14.00 Uhr per Livestream mitverfolgen.

Das Programm im Detail:

9.30 Uhr: Begrüßung mit LH-Stv. Christine Haberlander und OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer

