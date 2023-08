Das Ende der Hundstage naht: Hitze noch bis Donnerstag

Nach dem kühlen und regnerischen Start in den August, als manch einer bereits die Herbstjacke aus dem Kleiderschrank hervorgeholt hat, hätte das wohl niemand für möglich gehalten: Erneut wird Oberösterreich von einer Hitzewelle überrollt, und mit Temperaturen bis zu 34 Grad hält diese weiter an.

"Das verblüfft selbst mich. Die Berge in Salzburg waren bereits weiß. Ich dachte mir, wir haben es nun mit einem Altweibersommer – also höchstens mit ein paar sonnigen, warmen Tagen – zu tun. Aber nein: Das ist die längste ununterbrochene Hitzephase in diesem Jahr. Und zeitlich passt es auch sehr gut, denn wir befinden uns am Ende der Hundstage", sagt Liliane Hofer von der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG).

Bildergalerie: Die 10 beliebtesten österreichischen Badeseen (Foto: APA) Bild 1/10 Galerie ansehen

Hundstage im Jahr 2023

Im Allgemeinen spricht man von den "Hundstagen" im Zeitraum von 23. Juli bis 23. August, demnach die heißeste Zeit des Jahres. Dabei bezeichneten die "Hundstage" gar nicht das Wettergeschehen, sondern waren astronomischen Ursprungs. Die Bezeichnung stammt vom Sternbild des "Großen Hundes", das am 23. Juli auf der Erde sichtbar ist und am 23. August wieder verschwindet. Bei den Griechen und Ägyptern war man früher der Ansicht, das Phänomen hätte mit der Hitze zu tun. Das stellte sich zwar als Irrtum heraus, der Name aber blieb.

Das hochsommerliche Wetter hält in Oberösterreich auf jeden Fall weiter an, besonders heute, Montag, und morgen ist mit stabilem Wetter und Tageshöchstwerten zwischen 29 und 34 Grad zu rechnen. "Gewittergefahr besteht kaum, es könnte höchstens ein Wärmegewitter entstehen, die Wahrscheinlichkeit ist aber gering", sagt Hofer.

Mehr zum Thema Salzkammergut Salzkammergut Freizeittipps für heiße Tage: Sechs coole Aktivitäten im Salzkammergut SALZKAMMERGUT. 32 Grad im Schatten sind kein Schicksal. Wer im Salzkammergut der Sommerhitze entfliehen will, hat zahlreiche Möglichkeiten. Freizeittipps für heiße Tage: Sechs coole Aktivitäten im Salzkammergut

"Gefährlicher" werde es am Mittwoch, da sich in den Bergen Quellwolken bilden. "Es befindet sich viel Energie in der Luft, lokal können starke Gewitter auftreten", sagt die GeoSphere-Expertin. Die Temperaturen bleiben am Mittwoch hochsommerlich mit 29 bis 33 Grad. Der Hochdruckeinfluss bleibt auch am Donnerstag erhalten, erst am Nachmittag ist mit Unwettern zu rechnen.

Für all diejenigen, die sich nach Abkühlung sehnen, kann Meteorologin Hofer Entwarnung geben: "Am Freitag erreicht uns eine Kaltfront, die die Schönwetterphase beendet. Die Wettermodelle lassen noch Spielraum, aber es zeichnet sich ab, dass es am Wochenende wieder kühler wird. Also ideal zum Durchlüften nach den Tropennächten."

Detaillierte Prognosen finden Sie auf nachrichten.at/wetter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger