Die übersehenen Plätze des Linzer Mariendoms

Am 29. April 1924 wurde der Linzer Mariendom geweiht – am Sonntag in zwei Wochen feiert die Diözese Linz das 100-Jahr-Jubiläum des höchsten Linzer Bauwerks.

An vielen Stellen gehen die Besucherinnen und Besucher des Doms oft achtlos vorbei. Darum baten die OÖN Dompfarrer Maximilian Strasser, diese Plätze in den Fokus zu nehmen und zu erläutern – bis zum Jubiläum finden Sie in den nächsten Tagen in den OÖN und auf nachrichten.at jeweils eine dieser Stellen von Strasser erklärt.

Den Beginn machen wir beim Haupteingang des Doms am Fuße des Turms. Hier werden die Besucher von sechs Figuren begrüßt, wer diese sind, erklärt der Dompfarrer: "Links vorne sehen wir Apostel Petrus mit den Schlüsseln, ihm gegenüber steht ganz rechts Paulus mit Buch und Schwert. Und dann sind da noch die vier Evangelisten – Matthäus mit Engel, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Stier und Johannes mit dem Adler. Das Hauptportal ist wenig im Bewusstsein, weil das Seitenportal, in das man vom Domplatz reingeht, wie das Hauptportal wirkt."

