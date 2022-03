Eine unendlich scheinende Geschichte ist um ein Kapitel reicher: Mittwochabend trat der Gemeinderat von Weyregg am Attersee zusammen. Auf der Tagesordnung ein Punkt, der seit vielen Jahren immer wieder zur Debatte steht: ein Areal in Toplage, auf den sanften Hügeln am Ufer des Attersees, soll umgewidmet werden. Dort, wo seit 13 Jahren die frühere landwirtschaftliche Fachschule zur Ruine zerfällt, soll ein Luxushotel entstehen.