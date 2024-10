Der Tag nach dem Amoklauf: "Das darf doch alles nicht wahr sein"

Ein Kind spaziert an der Hand seiner Mutter durch die Altenfeldner Veldenstraße und hält einen bunten Luftballon in der anderen Hand. Die Kleine war beim Weltspartag in der Raiffeisenbank und nimmt offensichtlich nur am Rand Notiz von all dem Polizeitrubel, der rund um sie stattfindet. Auch der Gaifahrer vom Bäcker bahnt sich unbeeindruckt seinen Weg durch eine Hundertschaft an Polizeikräften und Spezialfahrzeugen.