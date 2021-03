"Das Coolste war, dass ich selber hineinfahren durfte"

"Das Coolste war der Anfang, weil ich mit der Elektro-Motocross hineinfahren hab dürfen", sagt Tobias Scharinger voller Begeisterung. Und auch sonst hat der Achtjährige aus Fischlham (Bezirk Wels-Land) nur gute Erinnerungen an seinen ersten Auftritt vor laufender Kamera.

Ob der begnadete Motocross-Fan in der deutschen Fernsehshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" tatsächlich gegen seinen Kontrahenten – den Schauspieler und Motorradfreak Jürgen Vogel – gewonnen hat? Ob er denn, wie er angab, tatsächlich die vorgeführten Motorräder am Klang ihrer Motoren unterscheiden und auch Marke und Modell richtig benennen konnte? Das darf der Volksschüler bis zur morgen ausgestrahlten Show freilich nicht verraten. Doch dass ihm die ganze Sache "viel Spaß" gemacht hat, sei unbestritten. "Jetzt freu ich mich voll auf Samstag, weil da ein Freund bei mir schlafen darf. Dann schauen wir uns gemeinsam die Show im Fernsehen an."

Seine Leidenschaft für die motorisierten Zweiräder, erzählt seine Mutter Bianca, habe sich schon in frühester Kindheit entwickelt. "Mit drei Jahren hat er mit einer Elektro Trial begonnen, ein Jahr später fing er dann mit der Motocross an. Und dann ist das Fahren immer mehr geworden."

Noch ist er der Schnellere

Seither ist die fünfköpfige Familie beinahe jedes Wochenende mit dem Wohnmobil außer Landes in Sachen Trainings- und Rennstrecken unterwegs. Denn Tobias ist mittlerweile Testfahrer von KTM und fährt leidenschaftlich gerne bei Wettkämpfen mit ("Ich hab schon viele Pokale in meinem Zimmer und zwei Schachteln voll auf dem Dachboden.") Und auch sein um ein Jahr jüngerer Bruder Timo hat sich seit seinem 4. Lebensjahr diesem Hobby verschworen. Zwar sei er derzeit noch der schnellere von ihnen beiden, sagt Tobias, schränkt aber ein: "Timo hat schon viel aufgeholt."

Doch trotz seiner langjährigen Erfahrung wollte Tobias bei seinem Fernsehauftritt auf Nummer sicher gehen und bereitete sich eifrig darauf vor, wie er sagt: "Ich hab voll geübt mit der Mama". Neben Tonaufzeichnungen von verschiedensten Motorrädern habe auch Opas Lautsprecher dabei gute Dienste geleistet.

Angesichts dieses Faibles für Krafträder ist auch der Berufswunsch des achtjährigen Oberösterreichers wenig verwunderlich: "Ich würde später gerne bei Weltmeisterschaften mitfahren. Denn da bekommt man Geld dafür und davon könnt ich dann leben." Und seit kurzem hat er auch ein weiteres Ziel vor Augen: "Ich möchte jetzt schon öfters in Fernsehshows auftreten."

