Das Christkind lässt es bis auf 600 Meter herab schneien

Das Christkind meint es doch noch gut mit Oberösterreichs Skigebieten. Zumindest mit den großen. Diesen beschert es nämlich rechtzeitig zum Heiligen Abend eine Menge Neuschnee. Nur der anhaltend starke Westwind macht sich unangenehm bemerkbar.

"Die Strömung dreht am Samstag auf West, der Föhn bricht zusammen, die Temperaturen sinken", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Im Laufe des Tages setzen dann Niederschläge ein, die sich an den Feiertagen bis auf 600 Meter Seehöhe herab in Schnee verwandeln.

Eine Frohbotschaft für Gerald Paschinger von den Hochficht Bergbahnen. Morgen, Samstag, wird man im Mühlviertler Ski-Dorado die Pisten für Groß und Klein öffnen. Vorerst nur im Teilbetrieb auf den zwei Hauptbahnen und in den "Kidsparks". Dabei greift man auf die Depots mit dem bisher mühsam produzierten Maschinenschnee zurück. 20 Mitarbeiter verteilen und präparieren ihn im Schichtbetrieb: "Aber jeder Naturschnee, der dazu kommt, und tiefere Temperaturen, die eine neuerliche Beschneiung möglich machen, verbessern das Angebot."

In Hinterstoder hat der Teilbetrieb letztes Wochenende begonnen. Die Gammering-Talabfahrt sollte ab morgen zur Gänze befahrbar sein, sagt Helmut Holzinger von den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen: "Wir haben die Depots aufgemacht und von 300 ‘Schneepunkten’ die weiße Pracht verteilt." Kommt Anfang der Woche noch Naturschnee dazu, ist für die Ski-Urlauber alles bereit.

"Generell Teilbetrieb" gibt es laut Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der oö. Seilbahn-Holding, auch in der Dachsteinregion und am Feuerkogel. Die Hornspitz-Talabfahrt ist offen, auf der Zwieselalm geht es bis zur Zwischenstation. Drei weitere Anlagen gehen heute in Betrieb. Auch am Kasberg kann man schon erste Schwünge ziehen. "Vielleicht hilft uns Frau Holle noch, dann steht dem Vollbetrieb bald nichts mehr im Weg", heißt es von den Almtal-Bergbahnen in Grünau.

2019 war um 1,7 Grad zu warm

Noch nicht ans Skifahren zu denken ist vorerst in den kleinen Skigebieten – in Kirchschlag genauso wie in Sandl oder St. Georgen am Walde. Sie leiden heuer besonders unter dem allzu warmen Winter.

Allzu warm: So war das Wetter heuer das ganze Jahr, wie die gestern veröffentlichte Bilanz der ZAMG zeigt. In Österreich lagen die Durchschnittswerte um 1,7 Grad über dem langjährigen Mittel – das drittwärmste Jahr der Messgeschichte. Und in Linz wird Weihnachten wieder "schneelos" bleiben. Das achte Mal in Folge.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at