Das beobachten die Leser

Zuletzt wurde er vor mehr als 40 Jahren gesehen. Der "Große Fuchs", ein Tagfalter, der auf der Roten Liste der bedrohten Arten steht. In Oberösterreich und seinem Grenzgebiet galt der Schmetterling, der eine Flügelspannweite von mehr als fünf Zentimetern aufweist, bereits als ausgestorben. Vergangene Woche bewiesen Florian Mayr und sein Bruder Martin das Gegenteil. Bei einem Ausflug im Raader Wald, vor den Toren von Enns (Bezirk Linz-Land), bekamen sie einen "Großen Fuchs" vor die Kameralinse. In diesem Gebiet hatte ihn seit 79 Jahren niemand mehr zu Gesicht bekommen. Das weiß man deshalb so genau, weil das Linzer Biologiezentrum penibel Buch darüber führt.

Der Schneckenjäger

In Enns will OÖN-Leserin Hermine Gsteu eine Lanze für den "Tigerschnegel" brechen. Er sei ein "äußerst nützliches Weichtier" und ein "effektiver Schneckenjäger". Der Tigerschnegel sei schon einige Jahre in ihrem Garten aktiv.

