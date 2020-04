Guten Morgen!Wo bleibt das Positive? Erich Kästner war nicht nur ein brillanter Kinderbuchautor, er war auch ein wunderbarer Lyriker mit klarer politischer Einstellung und einem feinen Humor, der die menschlichen Schwächen in wenigen Zeilen so freilegte, dass jeder wusste, was gemeint war und dennoch niemand bloßgestellt war. 1930 veröffentlichte er in seinem Band „Ein Mann gibt Auskunft“ das Gedicht „Und wo bleibt das Positive, Herr