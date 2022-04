Darya wurde ins Asylheim in Vöcklabruck gebracht

Die nach Protestaktionen gegen den Ukraine-Krieg aus ihrer Heimat nach Österreich geflüchtete russische Studentin Darya Kulina (20) ist gestern in eine Asylwerber-Unterkunft im Bezirk Vöcklabruck gebracht worden, nachdem die junge Frau bei der Fremdenpolizei in Wels Asyl beantragt hatte. Zeit zum Kofferpacken – die 20-Jährige hatte bisher einen Platz in einem Linzer Studentenheim – gab es nicht. Eine Gastfamilie, die die Dissidentin gerne aufnehmen möchte, will ihr heute frische Kleidung bringen. Die Informatikstudentin schreibt, sie sitze derzeit in der Unterkunft bis zum Vorliegen eines PCR-Testergebnisses ihre Quarantäne ab.