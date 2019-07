"Dankeschön": Nominieren Sie Ihre Helden

Das Vereinsleben ist tief in der oberösterreichischen Seele verankert. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das bei einem Blick auf die heimische Sportlandschaft.

Ohne die Hilfe von mehr als 200.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern würde es im Sportland Oberösterreich aber trist aussehen: "Wichtig für das Funktionieren in den Organisationen sind die zigtausend Funktionäre, die tagtäglich in den Vereinen arbeiten. Das Ehrenamt gehört zum Sport dazu", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner (VP). Das Sportland Oberösterreich möchte deshalb gemeinsam mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 diese "Helden im Hintergrund" in den Vordergrund stellen. Erstmals wird heuer deshalb der Ehrenamtspreis "Dankeschön!" in Oberösterreich verliehen (Details für die Teilnahme finden Sie unten). "Wir wollen damit das unbezahlbare Engagement unserer Ehrenamtlichen entsprechend würdigen", sagt Achleitner.

403.000 Vereinsmitglieder

403.000 Oberösterreicher sind laut den Daten der Statistik Austria Mitglieder in einem Sportverein. Damit ist Oberösterreich im Bundesländervergleich im Spitzenfeld. Nur in Niederösterreich liegt die Zahl der Sportvereinsmitglieder mit 413.000 etwas höher.

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegt Oberösterreich gemeinsam mit Kärnten auf dem dritten Platz. 28 Prozent der 1,465 Millionen Oberösterreicher sind bei einem Sportverein dabei. Tirol sichert sich – dank des Wintersports – mit einem Anteil von 35 Prozent die Goldmedaille. In Salzburg sind 29 Prozent der Bürger bei einem Sportverein dabei. Die bundesweit größten Sportvereinsmuffel sind in Wien zuhause. Lediglich 14 Prozent der Bewohner der Bundeshauptstadt haben eine Mitgliedschaft. Die Sportvereinsmitglieder in Oberösterreich sind überwiegend männlich. 260.000 Männer und 143.000 Frauen sind registriert. Bundesweit sind 1,6 Millionen Menschen Mitglied bei einem Sportverein. 1,3 Millionen von ihnen nutzen das Angebot mindestens einmal pro Woche. Lediglich zehn Prozent der Mitglieder sind Karteileichen, die das Sportangebot ihres Vereins gänzlich links liegen lassen.

Besonders bei den Jugendlichen ist der Anteil der Sportvereinsmitglieder hoch. 47,7 Prozent der Zehn- bis 16-Jährigen sind bei einem Sportverein dabei. Bei den über 70-Jährigen sind es laut Statistik nur noch 15,6 Prozent.

So können Sie bei der Wahl mitmachen

Nominieren: Kennen Sie einen Ehrenamtlichen aus dem Sportbereich, der eine besondere Ehrung verdient hat? Einen Funktionär, der sich in seinem Verein besonders engagiert? Dann füllen Sie auf nachrichten.at/ehrenamt das Formular ab Mittwoch, 24. Juli, aus und laden Sie ein Foto des Nominierten hoch.

Abstimmen: Eine Jury wählt nach dem 21. August aus den Nominierten für jeden Bezirk Kandidaten aus, für die dann ab dem 28. August auf nachrichten.at/ehrenamt gestimmt werden kann.

Kür des Siegers: Die Gewinner werden bei einer großen Abschlussveranstaltung am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt.

Preise: Auf die Sieger warten tolle Preise: Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro, auf den Landessieger, der aus den 16 Bezirkssiegern gekürt wird, warten nochmals 1500 Euro und ein Wellness- und Entspannungswochenende.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.