Danke schööön! Ein Preis für unsere Freiwilligen

Mehr als 200.000 Menschen wurlen jeden Tag auf Oberösterreichs Sportplätzen herum, waschen Dressen, schenken in der Kantine aus oder sind einfach zur Unterstützung da. 60.000 von ihnen üben eine Funktion in einem der 2500 oberösterreichischen Sportvereine aus. Ohne diese Freiwilligen gäbe es kein Vereinsleben, keine Möglichkeit für die Kinder, sich sportlich zu betätigen. "So viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher tun mehr, als sie müssten, weil ihnen Ehrenamt auch Herzenssache ist", ist Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner vom Engagement so vieler Menschen begeistert.

Oberösterreich Oberösterreich Unterstützen Sie uns Ein Pflasterl da und ein offenes Ohr dort von Manfred Wolf Unterstützen Sie uns

Die gute Seele des Vereins

Darum rücken die OÖN – gemeinsam mit dem Sportland Oberösterreich, Life Radio, Tips und TV1 – jedes Jahr jene in den Vordergrund, die all das ermöglichen. Trainerin, Sektionsleiter, Obfrau, Dressenwäscher, Chauffeur … – oder die gute Seele des Vereins. Die Palette der Tätigkeiten ist groß. Und jeder Handgriff ist wichtig. Das weiß auch Gerhard Rumetshofer, Landessportdirektor des Landes Oberösterreich. Er hatte als begeisterter Fußballer im Laufe der Jahre schon so gut wie alle Funktionen in seinem Heimatverein Bad Kreuzen im Bezirk Perg inne. "Es ist für jeden eine Bereicherung, sich ehrenamtlich zu engagieren – egal in welcher Funktion, man bekommt so viel zurück! Die Freude, wenn man gemeinsam über ein Tor oder einen Punkt jubelt, wie man lernt, auch nach einer Niederlage wieder gemeinsam zu lachen", sagt er.

Achleitner sieht im Ehrenamtspreis eine "großartige Chance, den Freiwilligen ein riesengroßes ‚Dankeschön‘ zu sagen, für all das, was sie tagein, tagaus, für unsere Kinder und Jugendlichen, für alle Sportlerinnen und Sportler in den Vereinen leisten".

Mitmachen - nachrichten.at/ehrenamt

Die Nominierungsphase: Ab heute (bis 10. August) können Sie Freiwillige in den jeweiligen Bezirken nominieren – am einfachsten ist es, wenn sich ein Verein auf einen Freiwilligen oder eine Freiwillige einigt.

Alles Nötige finden Sie auf nachrichten.at/ehrenamt

Das Voting: Von 17. August bis 10. September ist Zeit, für die jeweiligen Kandidaten abzustimmen – ebenfalls auf nachrichten.at

Die Preise: Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro – auf die Landessieger warten nochmals 1000, 500 beziehungsweise 250 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper