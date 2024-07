"Danke schön": Wenn die Ehrenamtlichen ins Rampenlicht rücken

Aus den heimischen Sportvereinen sind sie alle nicht mehr wegzudenken: die tausenden Ehrenamtlichen, die sich tagtäglich für die Sporttalente im Land und für jene, die es noch werden wollen, einsetzen – und das freiwillig und mit großer Leidenschaft. Ob beim Trainingslager, bei Vereinsveranstaltungen oder im Kindertraining: Ohne das ehrenamtliche Engagement könnte all das nicht stattfinden.

Kein Verein ohne Ehrenamtliche

Um die rund 60.000 Freiwilligen, die in einem der 2500 Sportvereine in Oberösterreich ihren Einsatz zeigen, entsprechend zu würdigen, gibt es auch in diesem Jahr wieder den Ehrenamtspreis „Danke schön“. Die OÖNachrichten und das Sportland Oberösterreich holen diese Menschen, die oftmals hinter den Kulissen des Sportvereins agieren, ins Rampenlicht. Unterstützt wird die Aktion auch von Life Radio, TV1 und den Tips. Jeder Verein ist eingeladen, eine Person aus dem Verein zu nominieren, ohne deren Zutun das Vereinsleben nicht möglich wäre. Noch bis 5. August können die Nominierungen online eingereicht werden.

Gelassenheit und Fürsorge

Zahlreiche Ehrenamtliche wurden bereits von ihren Vereinskollegen nominiert und sind somit im Rennen um die „Ehrenamtlichen des Jahres 2024“. Darunter befindet sich auch Walter Gupfinger vom Union Fallschirmspringerclub Linz. Als der Verein vor 57 Jahren gegründet und die ersten Sprünge mit einem kleinen Flieger gewagt wurden, war Gupfinger bereits dabei und unterstützt seit diesem Tag den Verein mit Engagement und Wissen, um auch die kommenden Generationen auf die Sprünge im Leben vorzubereiten.

Wie wichtig besonders der Nachwuchs im Sport ist, weiß Amelie Neumüller vom ÖTB TV Schwanenstadt 1870. In ihrer Position als Jungwartin ist sie für die Jugendarbeit zuständig – und das erfordert Coolness und Gelassenheit, aber auch rührende Fürsorge. „Amelie ist immer dabei“, lautet der Tenor im Verein.

"Danke" an Ehrenamtliche

Noch bis 5. August können Sie sportliche Ehrenamtliche für den Preis nominieren. Ab 8. August zählt jede Stimme: Einmal pro Tag können Sie voten – und das bis inklusive 31. August. Die Gewinner werden bei der Abschlussveranstaltung am 12. September geehrt, jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro. Auf den Landessieger – gewählt von der Jury – warten nochmals 1000 Euro.

