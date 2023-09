"Danke schön!" Der Ehrenamtspreis geht ins Finale

Sie sind neun von 200.000 Ehrenamtlichen im Land: Die Linzer, die Welser und die Steyrer Zeitung stellen heute Nominierte für den Ehrenamtspreis der OÖNachrichten und des Sportlandes Oberösterreich vor. Die Aktion ist ein Dankeschön für das große Engagement und die tatkräftige Hilfe der Mitglieder der Sportvereine im Land.

Knapp eine Woche kann noch abgestimmt werden, dann stehen die Siegerinnen und Sieger fest. Bis zum 10. September haben Sie also noch die Gelegenheit, all jenen "Danke schön!" zu sagen, die sich Tag für Tag und Jahr für Jahr für unsere Kinder und Jugend einsetzen und das Sportvereinsleben im Land erst möglich machen.

In insgesamt 16 Regionen können Sie für die nominierten Kandidatinnen und Kandidaten abstimmen – jeder Regionssieger erhält 1000 Euro Preisgeld. Außerdem erhalten auch die drei Landessieger 1000, 500 beziehungsweise 250 Euro. Die Kür der Siegerinnen und Sieger findet am 25. September statt.

Alle Nominierungen und Infos auf nachrichten.at/ehrenamt

Trainerin mit viel Gefühl

Nina Steinhauser, Trainerin ASKÖ Wilhering Turnen

Die 23-Jährige war selbst Turnerin. Bild: Nici Holzbauer

Nina Steinhauser ist eine engagierte junge Trainerin mit viel Gefühl für den Turnnachwuchs. Die 23-Jährige hat selbst bis zum Alter von 18 Jahren geturnt. Seither leitet sie zweimal in der Woche das Training. Mit ihren Ideen und ihrer Leidenschaft begeistert sie alle. Ohne ihren Verein könnte sie es sich nicht vorstellen, was kein Wunder ist, kennt sie ihn doch von Kindesbeinen an. „Wir waren, sobald wir gehen konnten, im Turnverein“, sagt sie. Das liegt auch daran, dass der Verein seit Generationen Familiensache ist, Großmutter, Mutter, Tante, Cousinen – alle engagieren sich für den ASKÖ Wilhering, der etwa 300 Mitglieder hat. Da gibt es auch abseits des Trainings viel zu organisieren, von der Kinderolympiade über das Schauturnen bis hin zu Wettkämpfen.

Vorbild für das Ehrenamt

Jovica Ristic, Jugendleiter und Trainer Union Babenberg

Ristic kümmert sich um 200 Kinder.

Der 35-jährige Jovica Ristic ist seit zwei Jahren Jugendtrainer bei der Union Babenberg und gilt für sein Engagement als vorbildlich. Als Jugendleiter ist er für 200 Kinder aller Altersstufen zuständig. Besonders motiviert ihn, dass auch sein eigener Sohn darunter ist. Zweimal pro Woche trainiert er zudem die U12, am Wochenende wird meist gespielt. „Ich mache es für die Kinder“, sagt Ristic, die vielen positiven Rückmeldungen geben ihm Kraft für das zeitaufwendige Engagement. Jetzt, kurz vor dem Saisonauftakt, verbringt er fünf bis sechs Tage pro Woche am Fußballplatz, um etwa den Spielplan zu erstellen. Der Verein ist für ihn wie eine Familie. „Vom Trainer bis zum Funktionär: Jeder ist für jeden da, und jeder macht das freiwillig“, sagt Ristic.

Der Spätberufene

Manfred Kogler, Präsident OÖ Landesfechtklub

Präsident Manfred Kogler Bild: privat

Der 63-jährige Diplomkrankenpfleger ist ein Späteinsteiger. Über seinen Sohn ist er vor 22 Jahren zum Fechtsport gekommen – als Senior. Der Sohn lebt mittlerweile anderswo, der Vater ist dem Verein erhalten geblieben. Nicht nur das: Er hat aktiv mitgearbeitet. Seit 16 Jahren ist er Präsident des traditionsreichen OÖ Landesfechtklubs (gegründet 1902) und hat mit viel Engagement und Liebe einen modernen und professionellen Verein geformt. „Es ist einfach ein toller Sport, der Umgang miteinander, diese Höflichkeit, das hat mich fasziniert, auch die Technik“, sagt Kogler. Gerade ist besonders viel zu tun, denn im November veranstaltet der Verein ein großes internationales Turnier in Linz. Da müssen alle zusammenhelfen.

Der Tausendsassa

Stefan Hochreiter, stv. Sektionsleiter, SK Bad Wimsbach 1933

Seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich engagiert

Seit mehr als 25 Jahren ist Hochreiter in seinem Heimatverein ehrenamtlich tätig, derzeit als stv. Sektionsleiter: „Meine Aufgaben reichen vom Internetauftritt des Vereins über Platzwart- und Hausmeistertätigkeiten“, sagt der 46-Jährige. „Als ich angefangen habe, waren wir in der zweiten Klasse, jetzt sind wir in der Landesliga“, erzählt der Bad Wimsbacher. Sportliches Highlight war für ihn der Landescupsieg im Jahr 2016. Hochreiter, der sich auch beim Fußballverband engagiert, hat im Verein viel begleitet: „Seit ich dabei bin, haben wir uns auf vier Sportplätze vergrößert und die Kabinen erweitert.“ Seine Arbeit wird nie langweilig: „Es gibt immer etwas Neues zu erleben. Ich schätze den Austausch speziell mit den jungen Menschen sehr.“

Einsatz für die Kinder

Katharina Doppelbauer Sektionsleiterin Turnen, Sportunion Bad Schallerbach

Seit sie 14 Jahre alt ist, turnt Doppelbauer vor. Bild: privat

Doppelbauers Engagement im Turnverein begann bereits im Alter von vierzehn Jahren als Vorturnerin, mit siebzehn übernahm sie ihre erste Turngruppe: „Ich kümmere mich um Organisatorisches, begleite die Kinder zu Wettkämpfen und trainiere jeden Freitag mit der Leistungsgruppe“, erzählt die 25-Jährige. Den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen, sei für sie sehr wichtig: „Mir macht es einfach Spaß, die Kinder zu motivieren, mit ihnen neue Übungen zu lernen und die Freude über einen Erfolg zu sehen“, sagt die Krankenschwester. Sie ist für den Nachwuchs offenes Ohr, Freundin und große Schwester zugleich: „Es ist ein tolles Gefühl, im Leben von so vielen jungen Menschen mitzuwirken.“

Für die Freude am Sport

Harald Huemer, Sportlicher Leiter, ASKÖ Tennis Club Wels

Tennis ist Huemers Leidenschaft.

Dem Tennissport widmet sich Huemer seit mehr als 30 Jahren, seit sechs Jahren auch ehrenamtlich: „Als sportlicher Leiter kümmere ich mich um neue Vereinsmitglieder sowie die Jugendmannschaft und sorge dafür, dass man zu allen Jahreszeiten bei uns Tennis spielen kann. Ich bin im Verein erster Ansprechpartner in den Belangen rund um Tennis“, sagt der 41-Jährige. Als einen seiner größten Erfolge sieht er die Gründung der Hobbygruppe, bei der sich Einsteiger wöchentlich zum Training treffen können. „Für mich ist es das Schönste, zu sehen, wie neue Leute zum Tennis kommen und Freude daran haben. Es ist toll, wenn die Spieler Fortschritte machen und man vor allem bei den Jugendlichen die Entwicklung beobachten kann“, sagt der Lambacher.

Gemeinsam sind wir stark

Daniela Märzinger, Eventmanagerin beim SV Reichraming

Das Fußballherz schlägt grün-weiß. Bild: privat

Daniela Märzinger ist mit dem SV Reichraming aufgewachsen. Schon der Papa war Sektionsleiter – Daniela hat aktiv Fußball gespielt, war aber auch als Hilfsschiedsrichterin und Sektionsleiterin im Einsatz. Aktuell fungiert sie als Eventmanagerin und Schriftführer-Stellvertreterin. Sie blickt auf 20 Jahre im Vorstand zurück. Auch ihren Mann hat sie über den Fußball kennengelernt und ihn zum SV Reichraming gelotst. Mittlerweile kickt ein Sohn bereits im Nachwuchs. Das ist ein Ansporn für Märzinger, die den Zusammenhalt im Verein schätzt und sagt: „Gemeinsam sind wir stark.“

Wo Laufen Spaß macht

Roland Brandner, Obmann ASKÖ Laufwunder Steyr

Brandner ist seit drei Jahren Obmann. Bild: Sebastian Stegh

Gemeinsam mit vier Gleichgesinnten hat Roland Brandner im Jahr 2000 die LG Laufwunder Steyr gegründet. Von den Gründungsmitgliedern ist zwar nur noch er an Bord, aber die Freude am gemeinsamen Sporteln ist geblieben. 45 Mitglieder sind heute beim ASKÖ Laufwunder aktiv und feiern bei Bewerben in ganz Österreich schöne sportliche Erfolge vom Gletschermarathon bis zum 24-Stunden-Bewerb. Weit über Steyr hinaus bekannt ist der Ultralauf im Stadtgut, den Brandner 2008 mit anderen aus der Taufe gehoben und zum ersten Mal organisiert hat.

Freude ist ansteckend

Jürgen Feichtl, Übungsleiter Bogensportverein Pyhrn-Priel

Feichtl ist begeisterter Bogenschütze. Bild: privat

Seit zehn Jahren frönt Jürgen Feichtl seiner Leidenschaft – dem Bogensport. Seine Fähigkeiten gibt er als Übungsleiter und Jugendcoach Woche für Woche in Trainings für Kinder und Erwachsene gerne weiter. „Wir sind viel draußen im Wald in einem 3D-Bogenparcours“, sagt Feichtl. Das sei für Kinder und Jugendliche ein toller Ausgleich zur Schule. Die Trainings sind laut dem Übungsleiter gut besucht, die Neugierde auf den Bogensport groß. „Die Freude vor allem der Kinder, wenn sie den Sport zum ersten Mal probieren, ist riesig und wirkt auf mich ansteckend. Ich mach das einfach gerne.“

