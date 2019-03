Dank ihr hat das „Next Comic“ Kontur

Die Ohlsdorferin Katharina Acht kuratiert das größte Comickunst-Fest im Land.

Katharina Acht, Kuratorin und Organisatorin Bild: Alexander Schwarzl

Wenn man ein Festival kuratiert, einen Verein für Künstler leitet und selbst Künstlerin ist, hat man keine Hobbys mehr“, sagt Katharina Acht. Die Ohlsdorferin schiebt ein herzliches Lachen nach. Es zeigt, dass die 37-Jährige auch in der „heißen Phase“ Spaß am Machen hat. Und zu tun hat sie als Kuratorin für das Next Comic Festival eine Menge, das von 14. bis 23. März in Oberösterreich stattfindet.

Ihre Aufgabe, unterstützt von einem knapp zehnköpfigen Team, ist es, alle Werke zeitgerecht sowie unversehrt im besten Licht zu präsentieren – in der Festivalzentrale OÖ Kulturquartier, an drei weiteren Ausstellungsorten in Linz sowie in Traun, Steyr und Steyrmühl. 50 Beiträge von heimischen wie internationalen Comickünstlern gilt es zu koordinieren, die Festivalgründer Gottfried Gusenbauer gefunden hat. Acht: „Im Grunde wende ich jetzt jede Stunde, die ich nicht schlafe, für Next Comic auf.“ Das Angebot, Kuratorin für das in Österreich einzigartige Fest zu sein, habe sie aber sofort gereizt. Acht leitet seit 2015 die im Kulturquartier beheimatete Vereinigung Kunstschaffender OÖ. So kennt die Wahl-Linzerin, aufgewachsen in Ohlsdorf, die nicht leicht zu bespielenden, weil verwinkelten Räume sehr gut. „Und ich habe mein Talent entdeckt, zu organisieren.“

Die Absolventin der Linzer HTL 1 in der Goethestraße und der Linzer Kunstuni spielt dabei aber immer wieder ihre Kreativität aus.

So schnappte sie sich für Next Comic Illustratoren, setzte sie in den Zug nach Budapest, damit sie sich bei der Fahrt jenseits der Grenze inspirieren lassen konnten. „Sie haben fotografiert, gezeichnet und sogar Aquarelle gemalt.“ Acht arbeitet selbst als freischaffende Fotokünstlerin. Dafür „verschaut“ sie sich gerne in Hotels, Ausstellungsräume, in Linien und die Natur.

Ein Hobby fällt ihr dann doch noch ein: Fernreisen. In Singapur oder Tokio hat sie bereits Feinheiten landesüblicher Kommunikation studiert. Was sie dabei gelernt hat, kann sie für das internationale Next Comic bestens gebrauchen.

