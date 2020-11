Im Mai 2001 übernahm Gernot Idinger die Apotheke am damaligen LKH Steyr. Als Konsiliarapotheker betreut der gebürtige Wiener zudem die Spitäler in Freistadt, Rohrbach und Kirchdorf. Während der Corona-Pandemie kommt dem 51-jährigen Wahl-Steyrer, der in Haidershofen wohnt, aber eine besondere Aufgabe zu: Gemeinsam mit Alexander Weigl, Leiter der Linzer KUK-Apotheke, managt er den Pharmaeinkauf für die OÖ Spitalsholding und beschäftigt sich im Rahmen der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) mit Arzneimittel-Lieferengpässen. „Klar ist das teilweise sehr stressig“, sagt Idinger, „aber es macht auch Spaß, weil es fordernd und sinnvoll ist.“

Bereits zu Beginn der Coronakrise etwa galt es, ausreichend das Narkotikum Propofol vorrätig zu haben, das bei der Beatmung von Patienten gebraucht wird. „Es gibt eine Reihe kritischer Arzneimittel, bei denen eine genaue Logistik nötig ist“, sagt der Apotheker, „was wir jetzt benötigen, haben wir schon im Mai bestellt.“ Er sei in einem ausgezeichnetem Netzwerk gut vernetzt, der Mix aus Top-Ausbildung und Erfahrung mache sich bezahlt: „An sich ist es gut, wenn wir nie in der Zeitung stehen und uns niemand kennt. Denn dann funktioniert alles.“

Nach den ersten Bildern aus Wuhan im Jänner habe er mit seinen Kollegen sofort die Lager hochgefahren. Ein wichtiger Schritt, denn bereits im Februar rissen die Lieferketten ab. „Wir waren aber nach einer Katastrophenschulung im vergangenen Dezember bestens auf dieses Szenario vorbereitet“, sagt Idinger.

Ein Zufall? „Ja und nein. Eigentlich gibt es keine Zufälle.“ Auch auf die zweite Welle habe man sich schon seit Langem vorbereitet.

Entspannung vom fordernden Berufsalltag findet der vierfache Vater, begeisterte Mountainbiker und Spanien-Fan bei Gesprächen mit seiner Frau Pia: „Sie ist die wahre Heldin. Als mobile Altenpflegerin bei der Caritas ist sie an der Front tätig. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde.“

