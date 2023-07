"Damit Energiewende gelingt, braucht es auch Windkraft"

Die Energiewende könne nur gelingen, wenn ein breiter Mix aus erneuerbaren Energiequellen effizient genützt und Energie eingespart werde. Die Windkraft sei wesentlicher Teil davon, das sagte die Energiesprecherin der Grünen, Ulrike Schwarz, am Freitag bei einer Pressekonferenz zum Thema "Möglichkeiten der Windkraft" in Braunau.

"Wir müssen alles dransetzen, Potenziale auszuschöpfen: Solarenergie, Wasser- oder auch Windkraft", fordert Schwarz. Es sei höchste Zeit zu handeln, sagte die Grünen-Energiesprecherin und kritisierte die "schwarz-blaue Windkraftblockade". Diese sei Zeugnis einer "grundsätzlichen Klimaschutz-Trägheit", wie Ulrike Schwarz sagte. Die Energiewende gelinge nur, wenn auch Windkraft noch mehr genutzt werde. Damit reagierten die Grünen auf eine Expertise von Umweltanwalt Martin Donat, der in seiner Studie konstatiert hatte: "Oberösterreich ist kein Windkraftland. 90 Prozent der Fläche Oberösterreichs scheiden für die Windkraftnutzung wegen des Menschenschutzes, nicht wegen des Naturschutzes aus." Denn als Mindestabstand zwischen bewohnten Objekten und Windkraftanlagen sei eine Distanz von 1000 Metern einzuhalten. Durch den hohen Zersiedlungsgrad in Oberösterreich würden dadurch 90 Prozent der Landesfläche ausscheiden.

100 Windräder bis 2030

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) fordert jedoch, dass bis 2030 in Oberösterreich 100 Windräder errichtet sein sollten. "Diese Forderung ist realistisch und sachlich begründet. Mit diesen 100 Windrädern würde Oberösterreich etwa ein Viertel seines technisch möglichen Potenzials nutzen und jährlich eine Milliarde Kilowattstunden erzeugen", sagte Johann Winkelmeier, Fraktionsobmann der Grünen Lengau sowie 1986 Mitgründer der Energiewerkstatt, die mehrere Windkraftanlagen in Österreich betreibt.

31 Windkraftanlagen mit einer Leistung von rund 50 Megawatt sind in Oberösterreich in Betrieb. Die dort erzeugte Energie würde rund 0,8 Prozent des Strombedarfs in Oberösterreich decken, sagte Winkelmeier. "Wir brauchen künftig jede Kilowattstunde, sei sie mit Wasser, Sonne, Biomasse oder Wind erzeugt", sagte Winkelmeier. Strom aus Windkraft sei aber vorrangig nur aus mittleren und größeren Anlagen effizient und wirtschaftlich.

Schwarz und Winkelmeier stellten infrage, ob es notwendig sei, die 1000-Meter-Marke einzuhalten. "Bei einem Mindestabstand von 500 Metern zu bewohnten Objekten würde schon was übrig bleiben, da wäre Platz für mittlere Windkraft", sagte Winkelmeier und sagte in Richtung Umweltanwalt Donat: "Es geht nur dann nicht, wenn man nicht will, dass es geht." Das Innviertel sei bei Windkraftanlagen mittlerer Größe seit rund 30 Jahren eine Pionierregion. "Die langjährigen Erfahrungen mit dem Betrieb solcher Anlagen – etwa Eberschwang und Schernham im Bezirk Ried – haben gezeigt, dass hier Erträge erreicht werden können, die jenen von Großwindanlagen entsprechen", erklärte der Lengauer. Die Energiewende in Oberösterreich könne aber "nur über den Einsatz von Großwindkraft" erreicht werden, die mittlere Windkraft könne aber auch maßgeblich zum Erreichen der Ziele beitragen.

Beispiele aus der Region Ried

Die beiden Windkraftanlagen in Eberschwang wurden vor 27 Jahren errichtet, sie haben eine Leistung von je 500 kW und liefern einen Jahresertrag von 700.000 Kilowattstunden .

wurden vor 27 Jahren errichtet, sie haben eine Leistung von je 500 kW und liefern einen Jahresertrag von . Die Anlage in Schernham (Gemeinde St. Marienkirchen/H.) wurde vor 20 Jahren errichtet, sie hat eine Nennleistung von 1800 kW mit einem Jahresertrag von rund 3,2 Millionen Kilowattstunden . Rotordurchmesser: 70 Meter.

(Gemeinde St. Marienkirchen/H.) wurde vor 20 Jahren errichtet, sie hat eine Nennleistung von 1800 kW mit einem Jahresertrag von rund . Rotordurchmesser: 70 Meter. Die Windkraftanlage Steiglberg (Gemeinde Lohnsburg, errichtet 2002) hat eine Nennleistung von 2000 kW, Jahresertrag rund 3,6 Millionen Kilowattstunden. Dort plant das Eigentümerunternehmen Windkraft Simonsfeld den Bau von bis zu sechs Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von jeweils bis zu sieben Megawatt.

