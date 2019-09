Damit die Rettung aus der Bergnot reibungslos abläuft

Eng aneinander gedrängt kauern sie auf dem Felsvorsprung, ehe sich einer nach dem anderen dem Wind der Rotorblätter entgegenstemmt und im ohrenbetäubenden Lärm geduckt die paar Meter zum Helikopter läuft. Jeder Handgriff sitzt, der Letzte des Viererteams schließt die Tür, und der Hubschrauber kann abheben.

Es sind Routineabläufe, die die Bergrettung am Dienstagabend am Feuerkogel in Ebensee trainiert hat. Abläufe, die den Helfern bei ihren zahlreichen Einsätzen im hochalpinen Gebiet immer öfter geläufig sein müssen: Wie steige ich in einen Hubschrauber ein? Was muss ich beim Verlassen der Maschine beachten? Wie kommuniziere ich mit anderen Helfern?

"Mittlerweile können viele Bergungen mit Hubschrauberunterstützung durchgeführt werden", sagt Übungsleiter Hartmut Hofstätter von der Bergrettung Ebensee. Dabei sei es wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen Bergrettern und dem Hubschrauberteam gut funktioniert.

Vier Bundesheer-Hubschrauber

Genau dieses Zusammenspiel übten die insgesamt 40 Bergretter, darunter eine Diensthundestaffel mit 13 Rettungshunden – auf eine Art und Weise, die nicht alltäglich ist in Oberösterreich. Das Bundesheer stellte für die Übung vier Hubschrauber samt Piloten und Crew zur Verfügung – zwei "Agusta Bell 212" aus Hörsching und zwei "Alouette III" aus Aigen im Ennstal.

An Bord der Bundesheer-Helikopter wurden die Bergretter an verschiedene Stellen im Höllengebirge gebracht, wo sie Rettungseinsätze simulieren und die oben beschriebenen Abläufe trainieren konnten.

Bevor die Hubschrauber abhoben, hatten die Bergretter den genauen Anweisungen von Andreas Greifeneder gelauscht. Der Kommandant der Hubschrauberstaffel in Hörsching weiß freilich, dass die Helfer nicht bei null anfangen: "Die Bergretter sind Profis, man muss ihnen nicht erklären, wie man sich in den Bergen verhält. Wir holen nur das, was sie in ihrer Ausbildung ohnehin gelernt haben, wieder in Erinnerung."

Andreas Greifeneder leitete von Seiten des Bundesheeres die Bergretter-Übung. Bild: Hämmerle-Loidl

Das gilt auch für das zweite Übungsszenario, das die Bergretter am Feuerkogel mithilfe des Bundesheeres nachstellen: Sechs Bergsteiger müssen aus dem Alberfeldkogel-Klettersteig gerettet werden.

Mittlerweile ist am Feuerkogel die Sonne untergegangen, die Dunkelheit erschwert die Suche nach den gestrandeten Kletterern. Minutenlang kreisen die Helikopter über dem Alberfeldkogel, ihr Knattern ist kilometerweit hörbar. Dann endlich hat der Lichtkegel die im Klettersteig hängenden Personen erfasst. Die Tür des Hubschraubers öffnet sich, mit einer Winde wird ein Helfer zu den Opfern abgeseilt. Nur wenige Augenblicke später geht es für Retter und Opfer per Seilwinde wieder in die Höhe, ehe sie im Inneren der Maschine verschwinden.

Heuer schon gut 350 Einsätze

Kurz nach 22 Uhr sind alle Beteiligten wieder heil zurück beim Bergretterhaus am Feuerkogel. Trotz aller Routine: Alle sind froh, dass nichts passiert ist. Denn: So selbstverständlich die Hilfe für in Bergnot Geratene auch ist – dass die Einsätze für die Bergretter selbst nicht ungefährlich sind, wird im Alltag oft ausgeblendet. Und dieser Alltag ist fordernd: Zu mehr als 350 Alpineinsätzen mussten Oberösterreichs Bergretter in diesem Jahr bereits ausrücken. "Es ist ein Irrglaube, dass wir hauptsächlich schlecht ausgerüstete Touristen vom Berg holen", sagt Übungsleiter Hofstätter. Zumeist seien es erfahrene Alpinisten, die aus verschiedenen Gründen in Schwierigkeiten geraten. "Es ist unser Job, dass wir ihnen helfen."

Damit das auch künftig gut funktioniert, wird weiter trainiert: Die nächste Übung am Feuerkogel im Winter ist so gut wie fixiert.

Per Winde wurden Helfer abgeseilt. Bild: Hämmerle-Loidl

