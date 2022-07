Damit die Lehre wieder im Mittelpunkt steht

Sie stempeln Zeugnisse, nehmen Anrufe entgegen und dem Lehrpersonal viel Arbeit ab, indem sie gegen die Bürokratie kämpfen: das Unterstützungspersonal an Oberösterreichs Schulen. Bereits 105 Hilfskräfte wurden in einer Kooperation des Landes Oberösterreich und des AMS angestellt.

"Der bürokratische und administrative Aufwand ist in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Die Pandemie führte auch zu einer Verschärfung", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP). "Jede zusätzliche Hilfe an den Schulen führt zu einer wichtigen Entlastung."

Gestartet wurde klein, an zwölf Schulstandorten, mittlerweile ist die Zahl der Schulen, an denen Hilfskräfte arbeiten, stark gestiegen. Auch an der Linzer Harbachschule, der Volksschule 26, ist Unterstützungspersonal im Einsatz. Auf ihre Helferin angesprochen, sagt Direktorin Petra Ratschenberger: "Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden." Die bürokratische Unterstützung sei etwas völlig Neues. An AHS und Privatschulen ist eine Administrationsabteilung üblich, an den Pflichtschulen allerdings nicht. "Jetzt haben wir jemanden, der uns unter die Arme greift und die ganze zusätzliche Papierarbeit abnimmt", sagt Direktorin Ratschenberger.

Die Assistenzkraft an Ratschenbergers Schule ist gelernte Bürokauffrau, eine Wiedereinsteigerin. Personen wie sie und jene mit einschlägiger Büro- und Berufserfahrung werden vom AMS und der Bildungsdirektion an die Schulen vermittelt. "So stärken wir das Selbstwertgefühl von Menschen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren und nun wieder etwas beitragen können", sagt Haberlander.

An der Volksschule 26 sei die Findungsphase "etwas langwierig" gewesen, sagt Ratschenberger. Es sei schwierig gewesen, aus der großen Anzahl von Bewerbern die passende Hilfskraft zu finden. "Aber jetzt haben wir sie und hoffen, dass sie auch noch lange bei uns bleiben darf", sagt die Direktorin.