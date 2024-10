Abgeben statt wegwerfen: Damit die guten Dinge nicht im Mistkübel landen

Was die einen nicht mehr brauchen können, darüber freuen sich andere. (VHOÖ)

Was noch funktionstüchtig ist und wiederverwendet werden kann – von Spielsachen über Möbelstücke bis zu Elektrogeräten, vom Fahrrad bis zum Fernseher – wird aufbereitet und in ReVital-Shops der Volkshilfe Oberösterreich verkauft.

Dreifacher Nutzen

Dabei gebe es nicht nur eine Win-win-, sondern sogar eine dreifache Win-Situation, so Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) bei der Präsentation des heurigen Aktionsmonats im ASZ Steyregg. Zum einen müssten Bürger nicht benötigte Gegenstände nicht wegwerfen oder auf eine Onlineplattform stellen, sondern könnten sie auf diese Weise einem guten Zweck zuführen. Dann profitierten natürlich Umwelt und Klima von der Wiederverwertung – und nicht zuletzt hätten jene einen Nutzen, die in den 28 ReVital-Shops hochwertige Gebrauchtwaren erwerben könnten, die noch gut in Schuss seien.

Insgesamt 110 der 170 ASZ in Oberösterreich, so etwa das ASZ in Steyregg, bieten die Möglichkeit, gut erhaltene Altwaren kostenlos abzugeben, sagt Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Landesabfallverbandes und Bürgermeister (ÖVP) der Gemeinde Brunnenthal, Bezirk Schärding. Das aber freilich nicht nur im Aktionsmonat Oktober, sondern das ganze Jahr über.

Nach einer ersten Prüfung auf Tauglichkeit im ASZ werden die Waren weitergegeben zur Aufbereitung oder direkt an die ReVital-Shops. 1100 Tonnen Material gehen so pro Jahr an die Volkshilfe.

Darüber freut sich auch deren Bereichsleiter Fred Edlinger. Es sei ja auch im Interesse der Oberösterreicher, dass Dinge nicht einfach im Abfall landen, sondern weiter in Gebrauch sein könnten, sagt er.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

