Parkverbote: Wo beim Lido-Sounds alles rollen darf und wo nicht

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen wird von den Veranstaltern des Lido-Sounds wärmstens empfohlen. Schon ab kommendem Montag gelten umfassende Halte-, Park- und Einfahrtsverbote rund um das Festivalgelände.

Laut der Stadt Linz ist das Halten und Parken in folgenden Bereichen verboten:

Auf der Wildbergstraße im Bereich gegenüber Hausnummer 4 bis zur Verlängerten Kirchengasse 15 sowie auf der Verlängerten Kirchengasse im Bereich von Hausnummer 15 bis zur Berufsschule, jeweils von 24. Juni bis 1. Juli, ausgenommen Berechtigte mit Wagenkarte;

im Bereich gegenüber Hausnummer 4 bis zur 15 sowie auf der Verlängerten Kirchengasse im Bereich von Hausnummer 15 bis zur Berufsschule, jeweils von 24. Juni bis 1. Juli, ausgenommen Berechtigte mit Wagenkarte; auf der Verlängerten Kirchengasse im Bereich vor Hausnummer 2 vom 27. Juni bis 1. Juli;

im Bereich vor Hausnummer 2 vom 27. Juni bis 1. Juli; auf der Kirchengasse von 26. Juni bis zum 1. Juli, ausgenommen Berechtigte mit Wagenkarte;

von 26. Juni bis zum 1. Juli, ausgenommen Berechtigte mit Wagenkarte; auf der Flussgasse rechtsseitig Richtung Fiedlerstraße im Bereich gegenüber der Hausnummer 9 bis 30 vom 27. Juni bis 30. Juni, ausgenommen Berechtigte mit Wagenkarte;

rechtsseitig Richtung Fiedlerstraße im Bereich gegenüber der Hausnummer 9 bis 30 vom 27. Juni bis 30. Juni, ausgenommen Berechtigte mit Wagenkarte; am Bernaschekplatz vor Hausnummer 6 vom 26. Juni bis 1. Juli;

vor Hausnummer 6 vom 26. Juni bis 1. Juli; auf der gesamten Fiedlerstraße beidseitig am 27. bis 30. Juni jeweils von 12 bis 24 Uhr;

beidseitig am 27. bis 30. Juni jeweils von 12 bis 24 Uhr; auf einem Teil der Ferihumerstraße , dem Heilhamer Weg (Bereich Parkplatz) und auf den Parkplätzen gegenüber Linke Brückenstraße 3 und 11 während der Veranstaltung;

, dem (Bereich Parkplatz) und auf den Parkplätzen gegenüber 3 und 11 während der Veranstaltung; auf der Reindlstraße 46 entlang des Kindergartens, am Parkplatz gegenüber der Schulstraße 3, auf der Südseite der Ars Electronica Straße und im Bereich Hauptstraße-Hinsenkampplatz vor der Oberbank

Das längste Parkverbot betrifft das Urfahrmarktgelände selbst: Bis 7. Juli dürfen nur Berechtigte mit Wagenkarte dort ihre Fahrzeuge abstellen.

Das sind die Parkverbotszonen rund um das Lido-Sounds-Gelände Bild: OÖN Grafik/Karin Froschauer

Keine Einfahrt aufs Gelände

Weiters ist die Einfahrt aufs Veranstaltungsgelände in einigen Bereichen bereits ab morgen, 21. Juni, oder spätestens ab Veranstaltungsbeginn am 27. Juni nicht mehr möglich: am Südende der Wildbergstraße, in der Verlängerten Kirchengasse der Ars-Electronica-Straße, der Schulstraße, der Ferihumerstraße im Kreuzungsbereich mit der Wildbergstraße sowie in der Friedrichstraße.

Lesen Sie auch [OÖNplus]: Lido-Sounds: Nächste Woche startet der Aufbau

Möglichkeiten für die Anreise

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, per pedes oder mit dem Rad: Für die Anreise stehen den Festivalbesuchern viele Möglichkeiten offen. Einzig mit dem Auto zu kommen, wird von den Veranstaltern nicht empfohlen, da sowohl die kostenlosen als auch gebührenpflichtigen Parkplätze Mangelware sind.

Die Linz AG Linien verstärken wie angekündigt ihr Angebot an den Veranstaltungstagen und -nächten, bestätigt Pressesprecherin Susanne Gillhofer. Genauere Infos dazu folgen kommende Woche. Die Eintrittskarten fürs Lido-Sounds gelten jedenfalls fünf Stunden vor der Veranstaltung bis zwei Stunden danach bis zur Kernzonengrenze als Fahrkarten.

Neu ist heuer ein Fahrrad-Parkplatz bei der Sparkassen-Zentrale in Urfahr. Dort wird der Mitarbeiterparkplatz, der sich nur sechs Gehminuten vom Gelände entfernt befindet, umfunktioniert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer