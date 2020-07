Damals daheim

Daheim. Daham. Da-hoam. So prasselt es auf uns nieder, stets an das Wort Urlaub geknüpft. In seiner grenzenlosen Ausdehnung hat Corona Grenzen aufgezeigt, dem Reisen die Freiheit entzogen, der Luftfahrt die Flügel gestutzt und den Tourismus empfindlich ins Herz getroffen. Wer sich früher Animateuren in All-inclusive-Clubs hingab, wird nun als nationaler Reanimateur umworben: Es liegt auf der Hand, bleib im Land.